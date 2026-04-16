GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
44,875 TL
EURO
52,795 TL
STERLİN
60,810 TL
GRAM
6.915 TL
ÇEYREK
11.456 TL
YARIM
23.306 TL
CUMHURİYET
45.684 TL
YAŞAM Haberleri

MSÜ Tercih Sürecinde Son Durum: MSÜ Tercihler Tamamlandı mı, Sonuçlar Ne Zaman Açıklanacak?
MSÜ tercih sürecinde heyecan giderek artıyor. Puanları ve başarı sıralamalarına göre tercih listelerini hazırlayan adaylar, sonuçların açıklanacağı tarihi merakla bekliyor. Tercih işlemlerini henüz tamamlamayan öğrenciler ise başvuru süresinin ne zaman sona ereceğini araştırıyor. Peki, MSÜ tercih sonuçları ne zaman ilan edilecek? 2026 MSÜ tercihleri hangi tarihte, hangi gün sona eriyor? İşte detaylar...

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) bünyesinde askerî eğitim alma hedefi olan adaylar için süreç tüm hızıyla sürüyor. 1 Mart'ta yapılan sınavın ardından baraj puanını geçen ve YKS başvurusunu tamamlayan adaylar, tercih işlemlerini MSB Personel Temin sistemi üzerinden gerçekleştirdi. Artık adayların odağında tercih sonuçlarının ilan edileceği tarih var. Peki, MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2026 MSÜ tercih süreci ne zaman sona eriyor? İşte detaylar...

MSÜ TERCİHLERİ NE ZAMAN SONA ERİYOR?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 1 Mart 2026'da gerçekleştirilen 2026 Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'na (2026-MSÜ) giren, puanı hesaplanan ve 2026-YKS başvurusu bulunan adaylar tercih işlemlerini yapabiliyor.

25 Mart'ta başlayan Harp Okulları ile Astsubay Meslek Yüksekokulları tercih süreci, 24 Nisan 2026 Cuma günü saat 23.59'da tamamlanacak.

MSÜ TERCİHLERİ NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

Adaylar, MSÜ tercih işlemlerini https://personeltemin.msb.gov.tr adresi üzerinden yapabilecek.

MSÜ TERCİH EKRANI İÇİN TIKLAYIN

MSÜ TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN DUYURULACAK?

Milli Savunma Üniversitesi'nde 2025 yılı tercih süreci 24 Mart'ta başlayıp 21 Nisan'da tamamlanmıştı. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamanın ardından tercih sonuçları 24 Haziran 2025 tarihinde e-Devlet üzerinden ilan edilmişti.

Bu takvim göz önünde bulundurulduğunda, 2026 MSÜ tercih sonuçlarının da Haziran ayının üçüncü haftasında açıklanması öngörülüyor.

Kaynak: Haber Merkezi

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
