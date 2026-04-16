Kahramanmaraş’taki saldırganın babasının ifadesi çıktı! Saldırıdan 2 gün önce yapmışlar

Kahramanmaraş’ta okula silahlı saldırı gerçekleştiren İsa Aras Mersinli’nin tutuklanan babası Uğur Mersinli, oğluna silah atış talimleri yaptırdığını kabul etti. Baba, son olarak saldırıdan iki gün önce talim yaptıklarını söyledi, amacının da oğlunun silahlara ilgisini kırmak olduğunu savundu.

Kahramanmaraş'ta okula düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin soruşturma sürüyor.

Saldırının faili İsa Aras Mersinli'nin babası Uğur Mersinli'nin ifadesi ortaya çıktı.

Kahramanmaraş'taki saldırganın babası atış talimleri yaptırmış. Son talim saldırıdan 2 gün önce

NTV muhabiri Baran Bila'nın aktardığına göre, Mersinli, silahların kendisine ait olduğunu kabul etti.

Silahların kilitli yerde bulunduğunu ancak oğlunun bu kilitli kutuya nasıl ulaştığını bilmediğini iddia eden baba Mersinli, "Silahlara olan bir ilgisi vardı. Zaman zaman arkadaşlarının atış yaptığını söylüyordu. Ben de bu ilgisini kırmak için öğretmeye çalıştım. Amacım ona böyle bir şey yaptırmak değildi." dedi.

"Yaklaşık 1 ay öncesinde bana arkadaşlarının silahla atış yaptığını, kendisine ne zaman yaptıracağımı sordu.” diye ifadesine devam eden tutuklu babanın "Pazartesi günü emniyetin poligonuna giderek kendime ait silah ile atış yaptım, oğluma da birkaç el atış yaptırdım.” dediği öğrenildi.

"ÇOK FAZLA OYUN SAYFASINA GİRİYORDU"

Oğlunun savaş oyunlarına meraklı olduğunu dile getiren Mersinli, "Odasına girdiğimde sürekli oyun oynardı. Ben İngilizce bilmiyorum ama o İngilizce'ye çok hakimdi. Çok fazla oyun sayfasına ve siteye giriyordu. Orada ne yaptığını ve nelere dahil olduğunu bilmiyorum." ifadelerini kullandı.

Mersinli, oğlunun uzun süredir sorunları olduğunu ve psikoloğa gittiğini dile getirip şöyle devam etti:

"Psikolog ile yaptığı görüşmelerde olağanüstü bir durum olmadığı ifade edildi. Bana bu şekilde bilgi verildi. Ergenlik ve sınav stresi ile ilgili sorunlar vardı. Böyle olacağını tahmin edemezdim."

"OKUL AVCISI" KELİMESİNİ KULLANIYORMUŞ

Okulda görev yapan Sosyal Bilimler Öğretmeni İbrahim Huylu, öğrencilerinden olan saldırganın "okul avcısı" şeklinde bir kelime kullandığını duyduğunu iddia etti.

Huylu, "İngilizce o kavramı bilmiyorum ama okul avcısı anlamında bir sözcük kullanıyormuş. Kimseyle muhatap olmazdı. Hiç arkadaşı olmazdı bu çocuğun." dedi.

Babayla daha önce uzaktan görüştüklerini dile getiren Huylu, "Çocuk üzerinde etkili değildi. Çocuk babanın üzerinde etkiliydi. Bu izlenimi edindik. " diye konuştu.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Kahramanmaraş'ta 15 Nisan 2026 tarihinde, saat 13.30 sıralarında Onikişubat ilçesindeki Ayser Çalık Ortaokulu'nda silahlı saldırı düzenlendi.

Silahlı saldırıda ilk belirlemelere göre önce 4 kişinin yaşamını yitirdiği anlaşıldı. Saldırı sonrasında yapılan ikinci açıklamada, yaşamını yitirenlerin sayısının 9 olduğu, 8 öğrenci, bir de öğretmenin kurtarılamadığı bilgisi verildi.

Bu saldırının ardından, Kahramanmaraş'ta eğitimi iki gün ara verildi.

Saldırgan 8. sınıf öğrencisi İsa Aras Mersinli. Mersinli, saldırı sonrasında intihar etti. Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, dün bilgi verirken, Mersinli'nin iki sınıfa girerek saldırıyı gerçekleştirdiğini söyledi.

SALDIRGANIN BABASI TUTUKLANDI

Silahlı saldırıyla ilgili soruşturma devam ederken, saldırganın babası eski emniyet mensubu Uğur Mersinli ve saldırganın annesi Peyman Pınar Mersinli gözaltına alındı.

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) baba Uğur Mersinli'nin tutuklandığını duyurdu.

EGM'nin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi:

"Olayı gerçekleştiren şahsın babası U.M, 15 Nisan'da gözaltına alınmış, sevk edildiği adli mercilerce tutuklanmıştır. Şahsın ikametinde ve babasına ait araçta yapılan aramalarda elde edilen dijital materyallere el konularak incelemeye alınmıştır. Olay yeri inceleme çalışmaları tamamlanmış olup, kamera kayıtları dahil tüm deliller titizlikle değerlendirilmektedir. İlk bulgular çerçevesinde olayın terör bağlantısına dair herhangi bir tespit bulunmamakta olup, bireysel bir saldırı olduğu değerlendirilmektedir.”

Kaynak: İHA