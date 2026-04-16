Anadolu Medya Grup Vakfı Başkanı Ahmet Özer; “Kontrolsüz sanal medya toplumsal bir hastalıktır’’

Anadolu Medya Grup Vakfı Başkanı Ahmet Özer, Kahramanmaraş ve Siverek'te yaşanan üzücü saldırıların ardından yaptığı açıklamada sanal medya kullanımına dikkat çekti. Hayatını kaybeden çocuklara Allah'tan rahmet, ailelerine ve millete başsağlığı dileyen Özer, özellikle dijital ortamların çocuklar ve gençler üzerindeki sosyal ve psikolojik etkilerine vurgu yaptı.

SANAL MEDYANIN RİSKLERİNE DİKKAT ÇEKTİ

Özer, son dönemde dijital platformlarda hızla artan dezenformasyon ve denetimsiz içerik paylaşımının ciddi bir sorun haline geldiğini ifade etti. Sanal medyanın kontrolsüz büyümesinin toplumun temel değerlerini tehdit ettiğini belirten Özer, bu durumu "toplum yapısını zedeleyen bir hastalık” olarak tanımladı.

TOPLUMSAL VE KÜLTÜREL ETKİLERİ VURGULADI

Açıklamasında sanal dünyanın doğru ve ahlaki temeller üzerine kurulmadığı takdirde ciddi sonuçlar doğuracağını dile getiren Özer, şu ifadeleri kullandı:

"Sanal dünya, sağlıklı bir zemin üzerine inşa edilmezse aile bağlarından toplumsal huzura kadar pek çok alanda derin yaralar açar. Kontrolsüz kullanım, kültürel erozyonu hızlandırmakta ve bireyleri gerçeklikten uzaklaştırmaktadır. Bu dijital salgına karşı toplum olarak bilinçlenmeli ve manevi değerlerimizi korumalıyız.”

YASAL DÜZENLEME ÇAĞRISI

Ahmet Özer, çocukların ve gençlerin sanal medya kullanımını belirli kurallara bağlayacak bir yasa taslağının bir an önce Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden geçirilerek yürürlüğe girmesi gerektiğini ifade etti. Bu düzenlemenin, genç neslin korunması açısından büyük önem taşıdığını sözlerine ekledi.

