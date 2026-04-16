Meteorolojiden Konya’ya bir uyarı daha! Kuvvetli sağanak bekleniyor

Meteoroloji verilerine göre Konya genelinde hava koşulları önemli bir değişime giriyor. Özellikle 17 Nisan itibarıyla kent merkeziyle birlikte tüm ilçelerde gök gürültülü sağanak yağışların etkili olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarında dalgalanmalar görülürken, yer yer ani düşüşler de yaşanacak.
GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLAR ETKİLİ OLACAK
Konya merkez başta olmak üzere 31 ilçede cuma, cumartesi ve pazar günleri gök gürültülü sağanak yağış öne çıkıyor.
Pazar günü ise yağışların etkisini azaltması yer yer görülmesi bekleniyor.
Uzmanlar, ani sel, su baskını ve yıldırım riskine karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.
YETKİLİLERDEN VATANDAŞLARA UYARI
Yetkililer, özellikle tarım faaliyetlerinin yoğun olduğu bölgelerde çiftçilerin tedbirli olması gerektiğini vurguladı. Ayrıca sürücüler için görüş mesafesinin düşebileceği ve yolların kayganlaşabileceği belirtilirken, zorunlu olmadıkça yağış anlarında trafiğe çıkılmaması öneriliyor. Önümüzdeki hafta başında ise yağışların yerini parçalı bulutlu havaya bırakması bekleniyor.
KONYA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU
Kaynak: Haber Merkezi