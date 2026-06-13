Konya’da işçi servisi kaza yapmıştı! Hayatını kaybeden işçinin kimliği belli oldu

Edinilen bilgilere göre, Konya'nın Kulu ilçesinden bir tavuk çiftliğinde çalışan işçileri taşıyan servis minibüsü, Kulu-Karakeçili yolu üzerinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan yaralılar itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralanan 7 kişi ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazada ağır yaralanan 45 yaşındaki Davut Yalçın, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Kazayla ilgili jandarma ekiplerinin başlattığı soruşturma sürüyor.
Kaynak: Haber Merkezi