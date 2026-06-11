Konya’daki kazada yaralanan kadından acı haber

Kurban Bayramı’nın ikinci günü Konya’da meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan 45 yaşındaki Serpil Serttaş, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Serttaş’ın vefatı ailesi, yakınları ve sevenlerini yasa boğdu.
Kaza, Karatay ilçesine bağlı Sakyatan Mahallesi yakınlarında, Ereğli yolu üzerinde meydana geldi. İki aracın çarpıştığı kazada toplam 3 kişi yaralandı. Yaralılar arasında bulunan Serpil Serttaş'ın durumunun ağır olduğu öğrenilmişti.
14 GÜNLÜK YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ
Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Serpil Serttaş, yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. Doktorların tüm çabalarına rağmen 45 yaşındaki kadın, 14 gün süren yaşam mücadelesini kaybederek hayatını kaybetti.
TOPRAĞA VERİLDİ
Serpil Serttaş için Karatay ilçesine bağlı İsmil Mahallesi'nde cenaze töreni düzenlendi. Kılınan cenaze namazının ardından Serttaş, dualar eşliğinde son yolculuğuna uğurlandı. Cenazeye ailesi, yakınları ve mahalle sakinleri katıldı.
SERTTAŞ AİLESİNİ YASA BOĞDU
Hayatını kaybeden Serpil Serttaş'ın, CHP Karatay İlçe Başkanı Refik Serttaş'ın yeğeni olduğu öğrenildi. Acı haberin ardından aile büyük üzüntü yaşarken, çok sayıda taziye mesajı paylaşıldı.
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