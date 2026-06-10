Konya’da böylesini ilk kez gördü! Tepsi büyüklüğünde

Konya'da kurak geçen yılların ardından bu yıl etkili olan yağışlar yüzleri güldürdü.
Barajlar ve yer altı su kaynakları dolarken, doğada kendiliğinden yetişen yabani otlar ve mantarlarda da bereket yaşandı.
Tepsi büyüklüğünde mantar buldu
Konya'nın Beyşehir ilçesine bağlı Çukurağıl Mahallesi Yayla mevkisinde mantar toplamaya çıkan Hasan Sarıkaya, tepsi büyüklüğünde bir mantar buldu.
"Normalden daha büyük''
Halk arasında kültür mantarı olarak bilinen mantarı toplayan Sarıkaya, bu yıl yağışların etkisiyle mantarların normalden çok daha büyük boyutlara ulaştığını söyledi.