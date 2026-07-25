AFAD’dan Konya’ya önemli uyarı!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre 25 Temmuz 2026 tarihinde (bugün) 35 il için meteorolojik uyarı verildiğini açıkladı. Yapılan bilgilendirmeye göre 13 il turuncu, 22 il ise sarı kodla uyarılırken, Konya da meteorolojik gelişmelerin yakından takip edildiği iller arasında yer alıyor.

TEDBİRLER ARTIRILDI

AFAD tarafından meteorolojik uyarı yapılan illerin valiliklerine mesaj, e-posta ve telefon yoluyla gerekli bilgilendirmelerin iletildiği bildirildi. Ayrıca sahadaki çalışmaları desteklemek ve koordinasyonu sağlamak amacıyla AFAD Başkanlığı tarafından Daire Başkanı seviyesinde görevlendirmeler yapıldığı ifade edildi.

Meteorolojik olayların afet ve acil durumlara dönüşmesini önlemek amacıyla çalışmaların, Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında ilgili kurum ve kuruluşlarla koordinasyon içerisinde sürdürüldüğü vurgulandı.

BİNLERCE PERSONEL VE ARAÇ GÖREV BAŞINDA

AFAD'ın paylaştığı verilere göre meteorolojik uyarı verilen illerde toplam 18 bin 705 personel ile 8 bin 696 araç, 7 gün 24 saat esasına göre görev yapıyor. Ekiplerin olası olumsuzluklara karşı hazır bekletildiği ve gelişmelerin anlık olarak takip edildiği belirtildi.

514 İHBARA MÜDAHALE EDİLDİ

AFAD açıklamasında, şu ana kadar ülke genelinde 514 ihbar alındığı ve tüm ihbarlara Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında ilgili ekipler tarafından müdahale edildiği bildirildi.

Yetkililer, Konya dahil olmak üzere meteorolojik uyarı yapılan illerde yaşayan vatandaşların Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün güncel tahminlerini takip etmeleri, resmi kurumların uyarılarını dikkate almaları ve alınan tedbirlere uymalarının önem taşıdığını hatırlattı. Olumsuz hava koşullarından etkilenen vatandaşlara ise geçmiş olsun dilekleri iletildi.