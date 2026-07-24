Konya’da festival kanlı bitti! 2 kişi gözaltına alındı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde düzenlenen Göl Festivali'nde konser sırasında çıkan bıçaklı kavganın ardından polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı çalışma başlattı. Yapılan incelemeler sonucunda olaya karıştıkları değerlendirilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

KONSER ALANINDA KORKU DOLU ANLAR

Olay, festival alanında konser programının devam ettiği sırada sahne önünde yaşandı. İddiaya göre henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada 16 yaşındaki A.Ş. ile 17 yaşındaki A.T., vücutlarının çeşitli yerlerinden bıçaklanarak yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ardından ambulanslarla Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan iki genç tedavi altına alındı. Yaşanan olay nedeniyle festival alanında kısa süreli panik yaşandı.

GÜVENLİK KAMERALARI ŞÜPHELİLERİ ELE VERDİ

Saldırının ardından kaçan şüphelilerin yakalanması için Beyşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri kapsamlı bir soruşturma başlattı. Görgü tanıklarının ifadeleri ile Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) ve çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, olaya karıştıkları öne sürülen 2 kişiyi kısa sürede tespit ederek gözaltına aldı.

Şüpheliler ifadeleri alınmak üzere emniyete götürülürken, olayla ilgili adli soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: Haber Merkezi