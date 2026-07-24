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KONYA Haberleri

Konya’da bir belediye duyurdu! Personelin yüzünü güldürecek haber geldi

Meltem Aslan
İnternet Editörü

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Konya’da bir belediye duyurdu! Personelin yüzünü güldürecek haber geldi
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Konya'nın Çumra ilçesinde Belediye Başkanı Mehmet Aydın, Belediye-İş Sendikası ile Toplu İş Sözleşmesi'nin imzalandığını duyurdu. Başkan Aydın'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, sözleşmeyle belediye çalışanlarının ücret ve sosyal haklarında önemli iyileştirmelerin hayata geçirildiği belirtildi.

ÇALIŞANLARIN HAKLARINDA İYİLEŞTİRME

Başkan Mehmet Aydın, paylaşımında çalışanların emeğini ve alın terini koruyan bir anlayışla hareket ettiklerini vurgulayarak, imzalanan sözleşmeyle belediye personelinin ücret ve sosyal haklarında iyileştirmeler yapıldığını ifade etti. Aydın, sözleşmenin çalışanların refah seviyesini artıracak önemli kazanımları da beraberinde getirdiğini kaydetti.

SENDİKAYA TEŞEKKÜR MESAJI

Toplu İş Sözleşmesi'nin tüm belediye çalışanlarına, ailelerine ve Çumra'ya hayırlı olmasını dileyen Başkan Mehmet Aydın, sürece katkı sağlayan Belediye-İş Sendikası Konya Şube Başkanı İbrahim Koral başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür etti.

Belediye Başkanı Mehmet Aydın'ın sosyal medya üzerinden yaptığı açıklama,

"TOPLU İŞ SÖZLEŞMEMİZ HAYIRLI OLSUN
Çalışanlarımızın emeğini koruyan, alın terini gözeten bir anlayışla Belediye-İş Sendikamız ile Toplu İş Sözleşmemizi imzaladık. 
İmzaladığımız sözleşmeyle çalışma arkadaşlarımızın ücret ve sosyal haklarında iyileştirmeler hayata geçirilirken, çalışanlarımızın refahını artıracak önemli kazanımlar da sağlandı. 
Toplu İş Sözleşmemizin tüm çalışma arkadaşlarımıza, ailelerine ve Çumra'mıza hayırlı olmasını diliyor; sürece katkı sunan Belediye-İş Sendikası Konya Şube Başkanımız Sayın İbrahim Koral başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.'' ifadelerini kullandı.

(Meltem Aslan)

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