Konya’da iş kazası! 7’nci kattan düşen ustaya son veda

Konya'da inşaatın dış cephesine kurulan kule yük asansöründen yedinci kattan beton zemine düşen dış cephe kaplama ustası toprağa verildi.
Olay yerinde hayatını kaybetti
Olay, sabah saatlerinde merkez Selçuklu ilçesi Esenler Mahallesi Yeditepe Caddesi üzerindeki inşaat halindeki bir binada meydana geldi. İddiaya göre, dış cephe kaplama ustası Abdülkadir Altıkat, 9 katlı inşaatın yedinci katına çıkarken kullandığı kule yük asansöründe elektrik akımına kapılarak beton zemine düştü.
İnşaatta çalışanların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Abdülkadir Altıkat'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Toprağa verildi
Hayatını kaybeden Abdülkadir Altıkat'ın cenazesi, bugün ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazından sonra Elmacı Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Önemli Not:
Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.
Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı,
küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı,
kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir
yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar.
Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”