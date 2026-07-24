Konya’da tarihe estetik dokunuş! Suriçi Çarşısı geceleri parlıyor

Meram Belediyesi örnek dönüşüm projesi Suriçi Çarşısı’nda modern yapıları ve tarihi dokuyu renkli sokak aydınlatmalarıyla buluşturdu. Parlak ışıklandırmasıyla Suriçi Çarşısı artık geceleri de göz kamaştırıyor. Estetik görünümüyle çarşıya yeni bir kimlik kazandıran çalışma hem esnaftan hem de vatandaşlardan tam not aldı.

Meram Belediyesinin Konya'ya kazandırdığı en önemli dönüşüm projelerinden biri olan Suriçi Çarşısı Kentsel Dönüşüm Projesi, her geçen gün yeni dokunuşlarla daha da güzelleşmeye devam ediyor. Tarihi dokusunu koruyarak modern şehircilik anlayışıyla yeniden hayat bulan Suriçi Çarşısı, şimdi de sokaklarına kazandırılan renkli ışıklandırmalarla ziyaretçilerini bambaşka bir atmosferle karşılıyor. ÇARŞININ GECE GÖRÜNTÜLERİ KARTPOSTALLARI ARATMIYOR Meram Belediyesi tarafından çarşının sokaklarında hayata geçirilen dekoratif aydınlatma çalışmaları, özellikle akşam saatlerinden itibaren ortaya kartpostalları aratmayan görüntüler çıkarıyor. Renkli ışıklarla bezenen sokaklar, tarihi mimarinin estetik güzelliğini daha da ön plana çıkarırken, çarşıyı ziyaret eden vatandaşlara keyifli bir gezi deneyimi yaşatıyor. Yeni konsept, çarşı esnafı kadar vatandaşlardan da tam not aldı. Akşam saatlerinde oluşan sıcak ve renkli atmosfer, Suriçi Çarşısı'nı yalnızca alışveriş yapılan bir merkez olmaktan çıkarıp, ailelerin vakit geçirmekten keyif aldığı, fotoğraf çektirdiği ve sosyal yaşamın merkezi haline gelen cazibe noktalarından biri haline getiriyor. BAŞKAN KAVUŞ: "SURİÇİ ÇARŞISI'NIN CAZİBESİNİ HER GEÇEN GÜN ARTIRIYORUZ" Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş da ışıklandırma çalışmalarının tamamlandığı sokakta vatandaşlar ve esnafla bir araya geldi. Çarşı esnafını tek tek ziyaret ederek hayırlı işler dileyen Başkan Kavuş, vatandaşlarla da sohbet edip görüş ve önerilerini dinledi. Samimi buluşmada vatandaşlar yeni görünümden duydukları memnuniyeti dile getirirken, esnaf da yapılan çalışmaların çarşıya hareketlilik kazandırdığını ifade etti. Başkan Mustafa Kavuş, Suriçi Çarşısı'nın her ayrıntısıyla Konya'nın en özel yaşam alanlarından biri haline gelmesi için çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini belirterek "Suriçi Çarşısı, Meram'ımızın ve Konya'mızın en kıymetli projelerinden biri. Burayı sadece restore edilmiş tarihi yapıların bulunduğu, modern işyeri ve ofislerin yer aldığı bir alan olarak değil; yaşayan, nefes alan, insanları kendine çeken bir cazibe merkezi olarak planladık. Bugün sokaklarımızı renklendiren bu ışıklandırmalar da bu vizyonumuzun önemli bir parçası." şeklinde konuştu. IŞIKLANDIRMA HEM ESNAFTAN HEM VATANDAŞLARDAN TAM NOT ALDI Vatandaşlar ve esnaf da yapılan çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getirerek, renkli ışıklandırmaların çarşıya bambaşka bir kimlik kazandırdığını ifade etti. Özellikle akşam saatlerinde oluşan görsel şölenin hem ziyaretçi sayısını artırdığı hem de çarşıya canlılık kattığı belirtilirken, yapılan yatırımlar dolayısıyla Meram Belediyesine teşekkür edildi. Kaynak: Meram Belediyesi Basın Bürosu

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