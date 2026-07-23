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KONYA Haberleri

Konya’da bugün vefat edenler

Mehmet Kemal Sayın
İnternet Editörü
Konya’da bugün vefat edenler
Konya mezarlık bilgi sisteminde yer alan bilgiye göre 23 Temmuz 2026 Perşembe günü vefat eden 19 kişinin isimleri ve defin edildiği mezarlık bilgileri şöyle;

ADI SOYADI

DOĞUM YERİ

DEFİN/MEZARLIK

MAHMUT ALTUNOK
 

AKVİRAN
10-12-1944

KAĞNICILAR MEZARLIĞI

ALİ ÖZELÇİNSOY
 

CİHANBEYLİ
19-06-1964

ÜÇLER MEZARLIĞI

AŞİRİYE ÇELİK
 

SÖĞÜTÖZÜ
16-07-1952

ARAPLAR MEZARLIĞI

MEHMET BALCI
 

CELEP
15-04-1938

ÜÇLER MEZARLIĞI

MÜBERRA ÖZBAL
 

KONYA
19-04-1931

MUSALLA MEZARLIĞI

ZAFER ÖDÜL
 

KÖŞK
05-11-1973

BOSNA HERSEK MEZARLIĞI

ALİ İHSAN ERGÜL
 

HADİM
01-06-1969

ULUIRMAK MEZARLIĞI

AHMET DEMİR
 

CELALLI
28-11-1950

ARAPLAR MEZARLIĞI

SITTIKA ŞENKESEK
 

HATIP
01-11-1938

HATIP (Büyük) MEZARLIĞI

ŞERİFE CEYLAN
 

TEKKE
10-03-1943

BOSNA HERSEK MEZARLIĞI

NAFİZ TAŞPINAR
 

KONGUL
15-05-1962

ULUIRMAK MEZARLIĞI

İBRAHİM PÜSECİ
 

SİLİFKE
25-09-1947

YAZIR MEZARLIĞI

SAMİYE KIZMAZ
 

HADİM
01-03-1960

SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI

AHMET İNCEKAYA
 

KAMIŞLIÖZ
05-10-1950

HOCACİHAN MEZARLIĞI

HATİCE BOZOĞULLARI
 

KONYA
01-06-1941

HOCACİHAN MEZARLIĞI

BEKİR BOYACIOĞLU
 

GAFERİYAT
01-04-1941

HOCACİHAN MEZARLIĞI

METİN GÖKGÖZ
 

ZENCİRLİ
04-04-1944

ALİYENLER MEZARLIĞI

CENNET SARIKAYA
 

DİNAR
01-07-1942

YAZIR MEZARLIĞI

MEHMET BOZ
 

BULCUK
10-02-1952

YAZIR MEZARLIĞI

 

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