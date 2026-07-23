Konya’da bugün vefat edenler

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ADI SOYADI
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DOĞUM YERİ
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DEFİN/MEZARLIK
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MAHMUT ALTUNOK
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AKVİRAN
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KAĞNICILAR MEZARLIĞI
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ALİ ÖZELÇİNSOY
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CİHANBEYLİ
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ÜÇLER MEZARLIĞI
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AŞİRİYE ÇELİK
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SÖĞÜTÖZÜ
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ARAPLAR MEZARLIĞI
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MEHMET BALCI
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CELEP
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ÜÇLER MEZARLIĞI
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MÜBERRA ÖZBAL
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KONYA
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MUSALLA MEZARLIĞI
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ZAFER ÖDÜL
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KÖŞK
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BOSNA HERSEK MEZARLIĞI
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ALİ İHSAN ERGÜL
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HADİM
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ULUIRMAK MEZARLIĞI
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AHMET DEMİR
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CELALLI
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ARAPLAR MEZARLIĞI
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SITTIKA ŞENKESEK
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HATIP
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HATIP (Büyük) MEZARLIĞI
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ŞERİFE CEYLAN
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TEKKE
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BOSNA HERSEK MEZARLIĞI
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NAFİZ TAŞPINAR
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KONGUL
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ULUIRMAK MEZARLIĞI
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İBRAHİM PÜSECİ
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SİLİFKE
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YAZIR MEZARLIĞI
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SAMİYE KIZMAZ
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HADİM
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SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI
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AHMET İNCEKAYA
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KAMIŞLIÖZ
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HOCACİHAN MEZARLIĞI
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HATİCE BOZOĞULLARI
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KONYA
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HOCACİHAN MEZARLIĞI
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BEKİR BOYACIOĞLU
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GAFERİYAT
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HOCACİHAN MEZARLIĞI
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METİN GÖKGÖZ
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ZENCİRLİ
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ALİYENLER MEZARLIĞI
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CENNET SARIKAYA
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DİNAR
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YAZIR MEZARLIĞI
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MEHMET BOZ
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BULCUK
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YAZIR MEZARLIĞI