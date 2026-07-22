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KONYA Haberleri

Konya’da kayıp ihbarı ekipleri harekete geçirdi!

Konya’da kayıp ihbarı ekipleri harekete geçirdi!

Konya'nın Tuzlukçu ilçesinde kaybolduğu ihbar edilen bir vatandaş, AFAD ve jandarma ekiplerinin yürüttüğü arama çalışmaları sonucunda sağ olarak bulundu.

AFAD Konya İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen ihbar üzerine Tuzlukçu ilçesinde V.Ç. isimli vatandaşın kayıp olduğu bilgisi alındı. İhbarın ardından bölgeye AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağ olarak bulundu

Ekiplerin koordineli şekilde yürüttüğü arama kurtarma çalışmaları neticesinde kayıp vatandaş sağ olarak bulunarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

AFAD, operasyona katılan tüm ekiplere özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ederken, bulunan vatandaşa acil şifalar diledi.

Kaynak: Haber Merkezi

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