Altının kilogram fiyatı: 6 milyon 238 bin lira

Altın, bugün güne yüksek başlamıştı. Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası’nın kapanışında da yükselmeye devam etti.

Yatırımcıların ve finans dünyasının gözü altın fiyatlarında.

Standart altının kilogram fiyatı dün, günü 6 milyon 148 bin liradan tamamlamıştı.

Altın piyasasında en düşük 6 milyon 175 bin lira, en yüksek 6 milyon 262 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 1,5 artışla 6 milyon 238 bin lira oldu.

ALTINDA İŞLEM HACMİ

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) altında toplam işlem hacmi 2 milyar 942 milyon 441 bin 446,05 lira, işlem miktarı ise 471,63 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi de 2 milyar 942 milyon 441 bin 446,05 lira olarak gerçekleşti.

Kaynak: AA