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KONYA Haberleri

Konya’nın 52 bin nüfuslu ilçesi yaz aylarında 150 bine ulaşıyor!

Konya’nın 52 bin nüfuslu ilçesi yaz aylarında 150 bine ulaşıyor!

Konya'nın 51 bin 732 nüfuslu Kulu ilçesi yaz mevsiminde yurt dışından gelen gurbetçilerle birlikte şenleniyor.

İlçe nüfusu yaz aylarında 150 bini aşıyor. Avrupa ülkelerinde yaşayan gurbetçiler yaz mevsiminde hem tatil yapmak hem de akraba ziyareti için memleketlerine gelmeye başladı.

Esnaf gurbetçilerden memnun

Özellikle Ankara Caddesi başta olmak üzere ilçe merkezinde araç yoğunluğu dikkat çekerken, günün birçok saatinde trafikte uzun kuyruklar oluşuyor.

Otoparklarda boş yer bulmak neredeyse imkânsız hale gelirken, esnaf ise yaşanan hareketlilikten memnun.

Gurbetçilerin gelişiyle birlikte ilçe ekonomisi canlanırken, cadde ve sokaklar da hareketlendi.

 

Kaynak: Haber Merkezi

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