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CHP’de 4 il başkanı görevden alındı

CHP’de 4 il başkanı görevden alındı
CHP Sözcüsü Müslim Sarı, 4 il başkanının merkez ilçelerle beraber görevden alındığını, 5 ilde ise il başkanlığı ataması yapıldığını duyurdu.

CHP Sözcüsü Müslim Sarı, Çankırı, Karaman, Kütahya ve Uşak il başkanlarının merkez ilçelerle beraber görevden alındığını açıkladı.

Müslüm Sarı, Eskişehir, Karaman, Sivas, Kırşehir ve Uşak'ta ise il başkanlığı ataması yapıldığını duyurdu.

Ayrıntılar gelecek...

Kaynak: Haber Merkezi

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