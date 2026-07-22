Konya’da biçerdöver kontrolleri aralıksız devam ediyor
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Türkiye’nin tahıl ambarı olarak nitelendirilen Konya Ovası’nda hububat hasadı hız kesmeden devam ediyor. Çiftçiler, sabahın erken ışığıyla tarlarda hasada başlarken, ekiplerde gerekli kontrolleri yapıyor.
Sarayönü ilçesinde buğday ve arpa hasadı yapan çiftçileri, Sarayönü İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri yalnız bırakılmadı.
Ürün kayıplarının en aza indirilmesi ve güvenli hasadın sağlanması amacıyla biçerdöver kontrolleri, Sarayönü İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelleri tarafından titizlikle gerçekleştirildi.
Üreticilere gerekli bilgiler verildi
Sarayönü İlçe Müdürü Ferhat Koçak'ın da katıldığı denetimlerde; hasatta dane kayıplarını en aza indirmek, ürün kalitesini korumak ve üreticilerin bir yıllık emeğini güvence altına almak amacıyla biçerdöverlerin teknik uygunluğu ve operatör belgeleri kontrol edildi.
Üretici ile operatörlere önemli bilgiler!
Ekipler, üreticiler ile operatörlere hasat sırasında dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında gerekli bilgilendirmeleri yaptı. Ayrıca operatörlere doğru hasat teknikleri konusunda bilgilendirme yapılarak, verimli ve güvenli hasat uygulamaları teşvik edildi.
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