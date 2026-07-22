Sarayönü’nde hayvan sağlığı denetimleri sıkılaştırıldı

Konya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Sarayönü ilçesinde hayvan sağlığı, kayıt ve kimlik kontrollerinin aralıksız sürdüğünü duyurdu. Müdürlüğün paylaşımına göre, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Hayvan Sağlığı personelleri tarafından tüm kontrol, kayıt ve sağlık işlemleri titizlikle gerçekleştiriliyor.

KİMLİK VE SAĞLIK KONTROLLERİ YAPILIYOR

Denetimler kapsamında hayvanların kimlik kontrolleri yapılıyor, belgeleri inceleniyor ve sağlık kontrolleri gerçekleştiriliyor. Ayrıca hayvanlar kayıt altına alınarak izlenebilirliklerinin sağlanması için gerekli işlemler eksiksiz şekilde yürütülüyor.

HEDEF GÜVENLİ VE SAĞLIKLI HAYVANCILIK

Konya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, yürütülen çalışmalarla hayvan sağlığının korunmasının, bulaşıcı hastalıkların önlenmesinin ve üreticilerin güvenli ile sağlıklı hayvancılık faaliyetlerini sürdürebilmelerinin amaçlandığını belirtti.

(Bekir Turan)