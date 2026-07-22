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KONYA Haberleri

Konya’ya gök gürültülü sağanak geliyor! Bu 2 güne dikkat

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Konya’ya gök gürültülü sağanak geliyor! Bu 2 güne dikkat

Konya genelinde hafta boyunca sıcak hava etkisini sürdürürken, cuma ve cumartesi günleri birçok ilçede gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Haftanın ilk iki gününde hava az ve parçalı bulutlu olacak. Hava sıcaklıkları ise birçok ilçede 33-34 dereceye kadar yükselecek.

SICAK HAVA CUMA GÜNÜ YERİNİ YAĞIŞA BIRAKACAK

Meteoroloji tahminlerine göre Konya merkez başta olmak üzere Selçuklu, Meram, Karatay, Ereğli, Akşehir, Beyşehir, Seydişehir, Çumra, Cihanbeyli, Kulu, Yunak ve çok sayıda ilçede cuma günü gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Yağışlarla birlikte sıcaklıklarda da belirgin düşüş yaşanacak.

CUMARTESİ GÜNÜ DE YAĞIŞ DEVAM EDECEK

Sağanak yağışların cumartesi günü de etkisini sürdürmesi bekleniyor. Özellikle Konya merkezi ile Meram, Selçuklu, Karatay, Ereğli, Ilgın, Kadınhanı, Hadim, Halkapınar ve çevresinde gök gürültülü sağanak geçişleri görülecek. Yağış nedeniyle ani su baskınları, kuvvetli rüzgar ve yıldırım riskine karşı vatandaşların dikkatli olması isteniyor.

PAZAR GÜNÜ HAVA YENİDEN AÇIYOR

Haftanın son günüyle birlikte yağışların büyük ölçüde bölgeyi terk etmesi bekleniyor. Pazar günü Konya ve ilçelerinde parçalı bulutlu bir hava hakim olacak. En yüksek sıcaklıkların 22-26 derece aralığına gerilemesiyle birlikte bunaltıcı sıcakların yerini daha serin ve mevsim normallerine yakın hava koşulları alacak.

Kaynak: Haber Merkezi

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