Konya’da ekipleri harekete geçiren ihbar!

Konya'nın Tuzlukçu ilçesinde kaybolduğu bildirilen bir vatandaş için ekipler seferber oldu. AFAD ve jandarma ekiplerinin koordineli çalışması sonucu kayıp vatandaş sağ olarak bulunarak sağlık ekiplerine teslim edildi.
112'YE GELEN İHBAR EKİPLERİ HAREKETE GEÇİRDİ
112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine Konya'nın Tuzlukçu ilçesinde yaşayan V.Ç. isimli vatandaşın kayıp olduğu bilgisi alındı. İhbarın ardından bölgeye AFAD Konya ekipleri ile jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekipler, kayıp vatandaşın bulunması için bölgede koordineli şekilde arama kurtarma çalışması başlattı.
SAĞ OLARAK BULUNDU
Yürütülen çalışmalar sonucunda kayıp olarak aranan V.Ç. sağ olarak bulundu. Vatandaş, ilk kontrollerinin yapılması amacıyla sağlık ekiplerine teslim edilerek gerekli müdahalenin sağlanması için sevk edildi.
AFAD Konya tarafından yapılan açıklamada, arama kurtarma çalışmalarına katılan tüm ekiplere özverili çalışmalarından dolayı teşekkür edilirken, sağ olarak bulunan vatandaşa geçmiş olsun dilekleri ile acil şifalar dilendi.
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