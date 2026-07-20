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KONYA Haberleri

Konya’da belediye başkanı duyurdu! İlçenin gözde mekanı 5 gün kapalı

Meltem Aslan
İnternet Editörü

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Konya’da belediye başkanı duyurdu! İlçenin gözde mekanı 5 gün kapalı

Konya'nın Karapınar ilçesi Belediye Başkanı İbrahim Önal, Acıgöl'de yürütülecek yol genişletme, aydınlatma ve zemin hazırlıklarının ardından asfalt çalışmalarına başlanacağını duyurdu.

Çalışmaların güvenli şekilde sürdürülebilmesi amacıyla Acıgöl, 20 Temmuz 2026 ile 25 Temmuz 2026 tarihleri arasında geçici olarak ziyaretçilere kapatıldı.

ACIGÖL'DE ASFALT ÇALIŞMALARI BAŞLIYOR

Belediye tarafından yapılan açıklamada, ilçenin önemli doğal güzelliklerinden biri olan Acıgöl'de altyapı ve ulaşım çalışmalarının yeni bir aşamaya geçtiği belirtildi. Yol genişletme, aydınlatma ve zemin hazırlıklarının tamamlanmasının ardından bölgede asfalt çalışmaları başlatılacak.

25 TEMMUZ'A KADAR ZİYARETÇİ KABUL EDİLMEYECEK

Çalışmaların güvenli ve sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için Acıgöl, 20 Temmuz 2026 - 25 Temmuz 2026 tarihleri arasında ziyaretçilere kapalı olacak. Belediye, vatandaşların belirtilen tarihler arasında bölgeye gitmemelerini istedi.

BAŞKAN ÖNAL'DAN VATANDAŞLARA TEŞEKKÜR MESAJI

Karapınar Belediye Başkanı İbrahim Önal, çalışmalar süresince gösterilecek anlayış ve sabır için vatandaşlara teşekkür ederek, yürütülen çalışmaların ilçeye hayırlı olmasını diledi. Başkan Önal, tamamlanacak düzenlemelerle birlikte Acıgöl'ün daha güvenli ve konforlu bir şekilde ziyaret edilebileceğini ifade etti.

(Meltem Aslan)

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