Konya’da Kelebek Bahçesin’den Sille’ye sevgi dolu yolculuk!

Meram Belediyesi öncülüğünde hayat bulan DOSD Meram’ın ‘Dosdluk Paylaşım Alanı’ gezi etkinliği özel çocuklara ve annelerine dolu dolu bir gün yaşattı. Özel çocuklar, bu anlamlı gezi programında anneleriyle birlikte hem kelebeklerin büyülü dünyasını keşfetti hem de Sille’nin tarihi atmosferinde keyifli anlar yaşadı.

Meram Belediyesi öncülüğünde faaliyetlerini sürdüren Down Sendromlu Bireyler Yaşam Destek Merkezi DOSD Meram, özel bireylerin sosyal yaşama katılımını güçlendiren anlamlı etkinliklerine bir yenisini daha ekledi. ‘Dosdluk Paylaşım Alanı' projesi kapsamında düzenlenen gezi programında yaklaşık 90 özel çocuk ve anneleri, Konya Tropikal Kelebek Bahçesi ile Sille'yi gezerek unutulmaz bir gün yaşadı. KELEBEKLERİN KANAT ÇIRPINIŞLARINA ÇOCUKLARIN NEŞESİ KARIŞTI Konya Büyükşehir Belediyesinin destekleriyle gerçekleştirilen organizasyon, özel bireylerin hem eğlenmelerini hem de doğa ve kültürel mirasla buluşmalarını sağladı. Günün ilk durağı olan Konya Tropikal Kelebek Bahçesi'nde rengarenk kelebeklerle buluşan çocuklar, tropikal atmosferde farklı kelebek türlerini büyük bir heyecan ve hayranlıkla inceledi. Kelebeklerin özgürce uçuştuğu büyülü ortamda keyifli anlar yaşayan çocuklar, doğanın eşsiz güzelliklerini yakından gözlemleme fırsatı bulurken, etkinlik boyunca yüzlerinden tebessüm eksik olmadı. Görevliler tarafından verilen bilgiler sayesinde çocuklar kelebeklerin yaşam döngüsünü öğrenirken, anneler de çocuklarının mutluluğuna ortak oldu. ÖZEL ÇOCUKLAR DOSDLUKLARINI SİLLE SOKAKLARINDA PEKİŞTİRDİ Gezi boyunca çeşitli ikramlarla ağırlanan özel bireyler ve aileleri, birlikte vakit geçirmenin sevincini yaşadı. Etkinlik, çocukların sosyal iletişim becerilerini geliştirmelerine, arkadaşlarıyla güzel anılar biriktirmelerine ve ailelerin birbirleriyle dayanışmasını güçlendirmelerine katkı sağladı. Programın ikinci bölümünde ise katılımcılar, Konya'nın tarihi ve kültürel değerleri arasında önemli bir yere sahip olan Sille'yi gezdi. Tarihi sokaklarda yürüyen çocuklar ve aileleri, geçmişin izlerini taşıyan yapıları yakından görme fırsatı buldu. Doğal güzellikleri ve tarihi dokusuyla dikkat çeken Sille'de gerçekleştirilen gezi, katılımcılara hem kültürel hem de eğitici bir deneyim sundu. GEZİ, ANNELERİ DE MUTLU ETTİ Renklerin, tarihin, doğanın ve paylaşmanın iç içe geçtiği organizasyon boyunca özel çocukların yaşadığı mutluluk görülmeye değerdi. Gün boyu kahkahaların yükseldiği etkinlikte çocuklar yeni deneyimler kazanırken, anneler de çocuklarıyla birlikte unutulmaz anılar biriktirdi. DOSD Meram'ın sosyal yaşamı destekleyen çalışmaları kapsamında düzenlenen etkinlik, özel bireylerin toplumla daha güçlü bağlar kurmasına katkı sunarken, aileler tarafından da büyük memnuniyetle karşılandı. BAŞKAN MUNLAFALIOĞLU; "ÇOCUKLARIMIZ ÖZEL DENEYİMLER KAZANSIN, AİLELER GÜZEL ANILAR BİRİKTİRSİN GAYRETİNDEYİZ” DOSD Meram Dernek Başkanı Mehmet Munlafalıoğlu, etkinlik ile ilgili yaptığı açıklamada şu görüşlere yer verdi; "Özel çocuklarımızın sosyal hayatın içinde daha fazla yer almaları, yeni deneyimler kazanmaları ve güzel anılar biriktirmeleri için var gücümüzle çalışıyoruz. 'Dosdluk Paylaşım Alanı' projemiz de bu anlayışın önemli bir parçasıdır. Bu gezimizde yaklaşık 90 özel evladımız ve kıymetli anneleri çok güzel bir gün geçirdi. Çocuklarımızın kelebeklere duyduğu hayranlığı, Sille'nin tarihi atmosferinde yaşadıkları heyecanı görmek bizleri son derece mutlu etti. Bu anlamlı organizasyona destek veren Konya Büyükşehir Belediyemize ve her zaman özel bireylerimizin yanında olan Meram Belediyemize teşekkür ediyorum. DOSD Meram olarak çocuklarımızın hayatına değer katacak sosyal, kültürel ve eğitsel faaliyetleri artırarak sürdürmeye devam edeceğiz." Kaynak: Meram Belediyesi Basın Bürosu

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