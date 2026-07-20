Konya’da aranan şahıslara büyük operasyon! Son bir ayda 626 kişi yakalandı

Konya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, haklarında yakalama kararı bulunan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında son bir ayda önemli bir operasyona imza attı. Aranan Şahıslar Büro Amirliği koordinesinde il genelinde gerçekleştirilen çalışmalarda toplam 626 kişi yakalanarak adli mercilere teslim edildi.
Farklı Ceza Süreleriyle Aranan Şahıslar Yakalandı
Yapılan çalışmalar kapsamında hakkında 48 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 kişi yakalandı.
Operasyonlarda ayrıca;
30 yıl ve üzeri kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 3 kişi,
20 ila 30 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 4 kişi,
10 ila 20 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 11 kişi,
5 ila 10 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 44 kişi,
0 ila 5 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 192 kişi gözaltına alındı.
371 Aranan Şahıs da Yakalandı
Kesinleşmiş hapis cezasıyla arananların yanı sıra, çeşitli suçlardan haklarında adli mercilerce yakalama kararı bulunan 371 kişi de ekiplerin çalışmaları sonucunda yakalandı.
Toplam 626 Kişi Adliyeye Teslim Edildi
Konya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği'nin il genelinde son bir ay boyunca sürdürdüğü çalışmalar neticesinde toplam 626 aranan şahıs yakalanarak adli mercilere teslim edildi.
Emniyet yetkilileri, hakkında yakalama kararı bulunan kişilere yönelik çalışmaların kent genelinde aralıksız sürdürüleceğini belirtti.