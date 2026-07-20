CHP Konya İl başkanlığının haline bakın! Acil boyacı lazım

Eski İl Başkanı Nejat Türktaş'ın görevden alınarak yerine Refik Serttaş'ın atanmasının ardından bu kez parti binasının duvarlarına yazılan hakaret içerikli ifadeler gündem oldu.
Görev değişiminin ardından yeni tartışma
Cumhuriyet Halk Partisi Konya İl Başkanlığı'nda yaşanan yönetim değişikliği sonrasında parti teşkilatında yaşanan gerginlik yeni bir gelişmeyle yeniden kamuoyunun gündemine taşındı.
Nejat Türktaş'ın görevden alınmasının ardından il başkanlığı görevine getirilen Refik Serttaş, parti binasının duvarlarına yazılan uygunsuz ifadeler nedeniyle açıklamalarda bulundu.
Parti binasındaki yazılara sert tepki
CHP Konya İl Başkanlığı binasının duvarlarına hakaret içerikli yazılar yazıldığının ortaya çıkmasının ardından İl Başkanı Refik Serttaş, yaşanan olaya tepki gösterdi.
Serttaş, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"Mustafa Kemal Atatürk'e de mi saygınız yok? Hain işte, hainlik bu. Bize hain diyenlerin yaptıklarını parti binasında gördünüz. Arsızlıkla, hırsızlıkla, yolsuzlukla bu siyaset yapılmaz. Yazıktır, günahtır. Doğmamış çocuğun hakkı var bu binada.”
"Bu zihniyetten arınacağız"
Parti içinde yaşanan gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulunan Serttaş, açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı:
"Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun dediği gibi biz bunlardan arınacağız. İşte bu zihniyetten arınacağız.”
CHP Konya'da tartışmalar devam ediyor
CHP Konya İl Başkanlığı'nda Nejat Türktaş'ın görevden alınması ve yerine Refik Serttaş'ın atanmasıyla başlayan süreç, parti içinde karşılıklı açıklamalarla devam ederken, son olarak parti binasının duvarlarına yazılan ifadeler tartışmaları yeni bir boyuta taşıdı.
Yaşanan gelişmeler, CHP Konya teşkilatındaki iç gerilimin henüz sona ermediğini ortaya koyarken, parti binasında yaşanan son olay da kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.
Kaynak: Haber Merkezi