Konya’nın can damarı! Elektrik ve su ihtiyacını karşılıyor

Toroslar’ın eteklerinde Konya’nın Bozkır ve Hadim ilçeleri sınırlarında yer alan Bozkır Barajı, hem enerji üretimi hem de tarımsal sulama ve içme suyu teminiyle ülke ekonomisine büyük katkı sağlamaya devam ediyor.

Bozkır Barajı İşletme Müdürlüğü tarafından paylaşılan güncel veriler, tesisin bölge ve Türkiye ekonomisi için kritik bir öneme sahip olduğunu gözler önüne serdi.

Verilere göre, Bozkır Barajı'nda su kotu 1324,60 metre olarak ölçülürken, barajın toplam doluluk oranının yüzde 49 seviyesinde olduğu belirtildi. Barajda biriken su, hem elektrik üretimi hem de Konya Ovası'nın su ihtiyacını karşılamak adına stratejik bir şekilde yönetiliyor.

HES ve GES ile kesintisiz enerji üretimi

Bozkır Barajı bünyesinde yer alan Hidroelektrik Santrali (HES) ve Güneş Enerjisi Santrali (GES) ile tesiste 7/24 kesintisiz enerji üretimi gerçekleştiriliyor.

Akşam saat 20.00'den sabah 06.00'ya kadar faaliyet gösteren HES, saatlik 12 bin kilovatsaat elektrik üretiyor. Üretim esnasında makineden saniyede çıkan su miktarı ise 12,4 metreküp olarak kaydedildi. Hidroelektrik santralinden çıkan bu sular, bir diğer önemli durak olan Bağbaşı Barajı'na aktarılıyor.

Hava durumuna bağlı olarak üretim miktarı değişkenlik gösteren GES alanında ise günlük ortalama 90.000 kilovatsaat enerji üretimi yapılıyor. Toplam 120 dönümlük geniş bir arazi üzerine kurulu olan güneş enerjisi santralinde 28 bin adet panel ve 96 adet inverter bulunuyor.

Bozkır Barajı, enerji üretiminin yanı sıra Konya'nın can damarı olmaya devam ediyor. Barajdan günlük olarak Konya'ya içme ve sulama suyu statüsünde toplam 446.400 metreküp su gönderiliyor.

Sahalar her an izleniyor

Stratejik öneme sahip olan HES ve GES sahalarının güvenliği 7/24 kamera sistemleri ile kesintisiz olarak izleniyor. Yetkililer, yüksek risk barındıran bu üretim alanlarına yetkisiz kişilerin girmesinin kesinlikle tehlikeli ve yasak olduğu konusunda vatandaşları önemle uyarıyor.

Kaynak: İHA