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İki otomobil çarpıştı! 2 kişi hayatını kaybetti

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İki otomobil çarpıştı! 2 kişi hayatını kaybetti
Kayseri’nin Bünyan ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi de yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri-Malatya karayolu Köprübaşı Mevkii'nde meydana gelen trafik kazasında, 34 CSH 456 plakalı otomobil ile 44 AHT 507 plakalı otomobil çarpıştı.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yapılan incelemede kazada isimleri öğrenilemeyen 2 kişinin hayatını kaybettiği belirlenirken, 1'i ağır 9 kişi de yaralandı. Yaralılar ambulanslar ile hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazanın meydana geldiği yolda geniş güvenlik önlemi alan polis ekipleri de inceleme yaptı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

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