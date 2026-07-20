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EKONOMİ Haberleri

Araç sahiplerini üzecek haber! Zam geliyor

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Araç sahiplerini üzecek haber! Zam geliyor
ABD-İran arasındaki saldırılar nedeniyle petrol fiyatlarındaki artış akaryakıta zam olarak yansıyor.

Küresel ekonomilerde ABD-İran arasındaki çatışma ortamının etkileri görülmeye devam ediyor. Petrol stoklarının azalması, Hürmüz Boğazı'nın kapalı olması gibi etkenler zamları gündeme getirdi.

Akaryakıt ürünlerinden motorinin litre fiyatına 1,12 lira seviyesinde zam yapılması planlanıyor.

Zammın yarından itibaren yürürlüğe girmesi bekleniyor.

MOTORİN NE KADAR?

Motorin yeni zamla birlikte İstanbul'da 74,25 lira, Ankara'da 75,37 lira, İzmir'de 75,64 lira, doğu illerinde ise 77,09 liradan satılması bekleniyor.

Kaynak: Haber Merkezi

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