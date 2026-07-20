GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
47,215 TL
EURO
53,866 TL
STERLİN
63,684 TL
GRAM
6.090 TL
ÇEYREK
10.038 TL
YARIM
19.955 TL
CUMHURİYET
39.513 TL
EKONOMİ Haberleri

Araç sahipleri dikkat! 1 Ekim’de sona eriyor

- Güncelleme Tarihi:

Araç sahipleri dikkat! 1 Ekim’de sona eriyor
Resmi Gazete’de yayımlanan kararla akaryakıt fiyatlarındaki artışları dengelemek amacıyla uygulanan eşel mobil sisteminin kaldırılacağı takvim netleşti. Karar uyarınca, ÖTV üzerinden sağlanan fiyat desteği kademeli olarak azaltılacak ve sistem 1 Ekim 2026 tarihi itibarıyla tamamen sonlandırılacak.

Küresel petrol piyasalarındaki dalgalanmaların yurt içi akaryakıt fiyatlarına etkisini sınırlamak amacıyla uygulanan "eşel mobil sistemi" için çıkış planı yayımlandı.

Resmi Gazete'de yer alan düzenlemeye göre, bütçe yükünü azaltmak ve mali disiplini güçlendirmek amacıyla ÖTV destek oranlarında kademeli bir indirime gidilecek.

EŞEL MOBİL SİSTEMİ YÜRÜRLÜKTEN KALKACAK

Yeni mevzuat uyarınca, yurt içi rafineri fiyatlarındaki artışların yüzde 50'sinin ÖTV'den karşılanması uygulaması, 31 Temmuz'a kadar mevcut haliyle devam edecek.

Takvimin ikinci aşaması olan 1 Ağustos-30 Eylül döneminde bu destek oranı yüzde 25'e düşürülecek.

1 Ekim 2026 tarihi itibarıyla ise eşel mobil sistemi tamamen yürürlükten kalkacak.

JEOPOLİTİK RİSKLER AKARYAKIT FİYATLARINI YÜKSELTTİ

Düzenlemede ayrıca uluslararası piyasalarda rafineri çıkış fiyatlarının düşmesi halinde, indirim tutarı kadar ÖTV artışı yapılarak fiyat düşüşünün öncelikle vergi gelirlerine yansıtılması hükme bağlandı.

Dünya gazetesinin haberine göre, söz konusu kararın yayımlandığı dönemde, Orta Doğu eksenli jeopolitik gerilimler ve Hürmüz Boğazı'ndaki lojistik arz endişeleri ham petrol fiyatlarında yukarı yönlü hareketliliği beraberinde getirdi.

Küresel maliyet artışlarına bağlı olarak yurt içinde bu hafta benzinin litre fiyatında 2,69 lira, motorinin litre fiyatında ise 3,12 lira artış gerçekleşti.

Cari maliyet artışının yaklaşık yarısı, halen yürürlükte olan eşel mobil sistemi kapsamında ÖTV'den feragat edilerek tüketiciye yansıtılmadı.

GÜNLÜK ÖTV DESTEĞİ MALİYETİ 240 MİLYON TL

Sektör paydaşlarının ve ekonomi yönetiminin yaptığı hesaplamalara göre, sistemin bütçe ve tüketici üzerindeki mali etkileri dikkat çekiyor.

Mevcut ÖTV indirimi sayesinde 50 litrelik bir depo baz alındığında, motorin kullanan araç sahipleri yaklaşık 156 lira, benzin kullananlar ise yaklaşık 135 liralık ek maliyet artışından korunmuş oldu.

Türkiye genelindeki günlük toplam benzin ve motorin tüketim verileri dikkate alındığında, eşel mobil sistemi üzerinden sağlanan ÖTV desteğinin kamu maliyesine günlük yükü yaklaşık 240 milyon lira seviyesinde seyrediyor.

Kaynak: Haber Merkezi

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER