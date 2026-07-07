Türkiye ve Bulgaristan arasında doğal gazda yeni anlaşma
NATO zirvesi, yeni enerji anlaşmalarına da zemin hazırlıyor. Bu kapsamda BOTAŞ ile Bulgargaz arasında doğal gaz iş birliğinin geliştirilmesine yönelik protokol imzalandı.
Türkiye'nin enerji diplomasisi yoğun şekilde sürerken, NATO Zirvesi de yeni enerji anlaşmalarına kapı aralıyor.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'de bulunan Bulgaristan Başbakanı Rumen Radev ve mevkidaşı Iva Petrova ile bir araya geldi.
Enerji alanında iş birliğinin geliştirilmesine yönelik konular ele alındığı görüşmede, BOTAŞ ile Bulgargaz arasında doğal gaz alanındaki iş birliğinin geliştirilmesine yönelik protokol imzalandı.
Bakan Bayraktar "Hem ülkemiz hem de bölgemizin enerji istikrarına önemli katkılar sunacak. Bu protokolle iki şirket arasındaki mevcut anlaşmanın şartlarının güncellenmesine ilişkin müzakere sürecinin devamı konusunda mutabakata varıldı. İki ülke arasındaki doğal gaz iletim kapasitelerinin geliştirilmesi ve daha etkin kullanılması yönündeki ortak irademizi de teyit etmiş olduk." dedi.
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