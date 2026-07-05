Meteoroloji Konya’yı saat vererek uyardı! Kuvvetli geliyor

Konya ve ilçelerinde bugün gökgürültülü sağanak yağış etkili olacak. Meteoroloji verilerine göre özellikle öğle saatlerinden itibaren kent genelinde sağanak ve gök gürültüsü beklenirken, vatandaşların ani sel, su baskını, yıldırım ve kuvvetli rüzgara karşı dikkatli olması istendi.

ÖĞLEDEN SONRA YAĞIŞLAR GÜÇLENECEK

Saatlik tahminlere göre Konya merkezde bu sabah saatlerinde hava parçalı bulutlu olacak. Öğle saatlerinde sıcaklık 31 dereceye kadar yükselirken, 15.00'ten itibaren gökgürültülü sağanak yağış başlayacak. Akşam ve gece saatlerinde de yağışın etkisini sürdürmesi bekleniyor.

Nem oranının yağışla birlikte artacağı, hava sıcaklığının ise akşam saatlerinde 20-22 derece seviyelerine kadar düşeceği tahmin ediliyor.

BİRÇOK İLÇEDE GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK BEKLENİYOR

Meteoroloji tahminlerine göre Hadim, Beyşehir, Akşehir, Seydişehir, Meram, Selçuklu, Karatay, Ereğli, Çumra, Cihanbeyli, Bozkır, Derebucak, Doğanhisar, Yunak, Ahırlı, Akören ve çok sayıda ilçede pazar günü (bugün) gökgürültülü sağanak yağış görülecek.

Pazartesi günü ise birçok ilçede yer yer sağanak yağışın devam etmesi beklenirken, salı gününden itibaren havanın parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

VATANDAŞLARA DİKKATLİ OLUN UYARISI

Uzmanlar, gökgürültülü sağanak sırasında yıldırım, kısa süreli kuvvetli yağış, ani su baskını ve ulaşımda aksamalara karşı vatandaşların tedbirli olmasını öneriyor. Özellikle açık alanlarda bulunanların ve trafiğe çıkacak sürücülerin meteorolojik uyarıları takip etmeleri gerektiği belirtiliyor.

Hafta boyunca hava sıcaklıklarının Konya genelinde 23 ila 32 derece arasında seyretmesi beklenirken, yağışların ardından salı gününden itibaren birçok ilçede parçalı bulutlu bir havanın hakim olacağı öngörülüyor.

KONYA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

Kaynak: Haber Merkezi