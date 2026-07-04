Konya’da çiftçi garajı açınca donup kaldı! Beklemediği manzarayla karşılaştı

Konya'nın Cihanbeyli ilçesinde geçtiğimiz aylarda yaşanan tarım aleti hırsızlığıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Kilitli garaj ve bahçeden çalınan 7 tarım aletiyle ilgili yürütülen çalışmalar kapsamında olayın şüphelisi yakalandı.
Eşyaları kilitli yere bırakıp yurt dışına çıktı
Edinilen bilgilere göre, tarım aletlerinin sahibi, 8 Mart 2026 tarihinde ekipmanlarını bakımının ardından kilitli garaj ve bahçeye bırakarak yurt dışına çıktı. İddiaya göre, 8 Mart ile 23 Mart tarihleri arasında kimliği belirsiz kişi bahçe kapısı ile garajın kilitlerini kırarak içeri girdi ve toplam 7 tarım aletini çaldı.
Eve dönünce hırsızlığı fark etti
Yurt dışından döndüğünde hırsızlığı fark eden mağdur, durumu Cihanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bildirerek şikayetçi oldu. Olay yerinde parmak izi ve delil incelemesi yapılırken, başlatılan çalışma sonucunda hırsızlık olayının şüphelisi kısa bir süre sonra yakalandı.
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