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EKONOMİ Haberleri

Gram altın yükseldi mi? Çeyrek altın ne kadar? 7 Temmuz Salı altın fiyatları

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Gram altın yükseldi mi? Çeyrek altın ne kadar? 7 Temmuz Salı altın fiyatları
Gram altın, yeni ilk işlem gününe düşüşle başlamasının ardından 6 bin 210 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın 10 bin 210 liradan, Cumhuriyet altını 40 bin 700 liradan satılıyor.

Dün altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden gram altın, günü önceki kapanışın yüzde 0,3 altında 6 bin 268 liradan tamamladı.

Güne satıcılı başlayan gram altın, saat 09.25 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 1 azalışla 6 bin 210 lira seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 10 bin 210 liradan, Cumhuriyet altını da 40 bin 700 liradan satılıyor.

Altının onsu da yeni işlem gününde yüzde 1 azalışla 4 bin 125 dolardan işlem görüyor. Dolar endeksi yüzde 0,1 artışla 100,9 seviyesinde bulunurken, doların gelişmiş para birimleri karşısında güçlü kalmayı sürdürmesi altın fiyatları üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor.

Barış rüzgarları tersine döndü

Jeopolitik tarafta ise Hürmüz Boğazı'nda ticari gemilerin hedef alınması sonucu Orta Doğu'da uzlaşı ikliminin bozulabileceği endişeler varlık fiyatlamaları üzerinde etkili oluyor. ABD ile İran arasında 18 Haziran'da imzalanan mutabakat zaptıyla bölgede esen barış rüzgarları, Hürmüz Boğazı'ndan geçen ticari gemilerin hedef alınmasıyla terse döndü.

Merkezi ABD'de bulunan Axios haber sitesi, İran'ın boğazdan geçen ticari gemilere en az iki füze fırlattığını öne sürerek, ABD tarafından misilleme yapılmasının muhtemel olduğunu bildirdi.

Söz konusu haber akışının ardından Orta Doğu'da artan jeopolitik risklerin enerji fiyatları üzerinden enflasyonist baskıları artırarak merkez bankalarını daha sıkı para politikalarına yöneltebileceği beklentisi, altını baskıladı.

Analistler, bugün başlayacak NATO Zirvesi'nden gelecek haber akışının piyasaların yönü üzerinde belirleyici olabileceğini belirterek, yurt içinde hazine nakit dengesi, yurt dışında ise ABD'de dış ticaret dengesinin takip edileceğini ifade etti.

GRAM ALTIN FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL?

6.261,7000

6.262,6180

ONS ALTIN FİYATLARI NE KADAR, KAÇ DOLAR?

4.169,88

4.170,71

ÇEYREK ALTIN FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL?

10.018,7200

10.239,3800

YARIM ALTIN FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL?

19.971,33

20.474,74

TAM ALTIN FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL?

40.735,00

41.065,00

Kaynak: Haber Merkezi

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