SÜRÜCÜLER DİKKAT! Akaryakıta çifte zam geliyor! Bu tarihte tabelaya yansıyacak

Akaryakıt ürünlerinden benzin ve motorinin litre fiyatına zam gelmesi bekleniyor.

Petrol ve dolar kurundaki hareketlilik benzin ve motorine zam olarak yansıyor. ABD-İran arasındaki ateşkesin sona ermesi ve Körfez ülkelerini de kapsayan saldırıların başlaması, Hürmüz Boğazı'ndan tanker geçişlerinin düşmesi ve gemi trafiğinin durma noktasına gelmesi akaryakıta yeni zamları gündeme getirdi.

17 Temmuz 2026 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere motorine 3,10 lira, benzine 1,15 lira zam yapılması bekleniyor.

Böylece İstanbul'da benzinin litresinin 65,66 liraya, Ankara'da 66,61 liraya, İzmir'de 66,90 liraya, doğu illerinde ise 68,25 liraya yükselmesi bekleniyor.

Motorinin İstanbul'da 73,06 liraya, Ankara'da 74,17 liraya, İzmir'de 74,44 liraya, doğu illerinde ise 75,90 liraya satılması bekleniyor.

Kaynak: Haber Merkezi