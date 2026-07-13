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KONYA Haberleri

Konya Valiliği taşındı! İşte yeni adresi

Meltem Aslan
İnternet Editörü

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Konya Valiliği taşındı! İşte yeni adresi

Konya Valiliği, Valilik Makamı'nın yeni hizmet adresine taşındığını açıkladı. Valilik Makamı, 13 Temmuz 2026 Pazartesi (bugün) günü itibarıyla Ferhuniye Mahallesi Sultan Mesut Sokak No: 3, Kılıçarslan Meydanı'nda bulunan binada hizmet vermeye başladı.

Valilik tarafından yapılan açıklamada, Valilik Makamı'nın Haziran 2023'ten bu yana İstanbul Caddesi üzerindeki Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) binasında geçici olarak faaliyet gösterdiği hatırlatıldı.

Valiliğin diğer birimleri aynı adreste hizmet verecek

Valilik Makamı'nın taşınmasının ardından diğer birimlerin hizmet adresinde ise şu an için değişiklik yapılmadı. Ahmet Hilmi Nalçacı Caddesi'ndeki ek hizmet binasında bulunan Valilik birimlerinin vatandaşlara hizmet vermeye devam edeceği bildirildi.

Yeni hizmet binası için çalışmalar devam ediyor

Konya Valiliği, Nalçacı Caddesi'ndeki ek binada faaliyet gösteren birimler için yeni bir hizmet binası yapılmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü de duyurdu.

Konuya ilişkin Valilik açıklamasında, "2023 yılı Haziran ayından bu yana İstanbul Caddesi'nde bulunan Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) binasında geçici olarak hizmet veren Valilik Makamımız, 13 Temmuz 2026 Pazartesi (bugün) itibarıyla Ferhuniye Mahallesi, Sultan Mesut Sokak No: 3 (Kılıçarslan Meydanı) adresinde hizmet vermeye başlamıştır.

Diğer birimlerimiz ise Ahmet Hilmi Nalçacı Caddesi üzerinde bulunan ek hizmet binamızda hemşehrilerimize hizmet vermeye devam edecektir.

Ayrıca, Nalçacı Caddesi üzerindeki ek binamızda hizmet veren birimlerimiz için yeni hizmet binası yapımına yönelik çalışmalarımız devam etmektedir.'' ifadeleri kullanıldı.

(Meltem Aslan)

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