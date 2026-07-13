Konya’da drift pahalıya patladı! Sürücüye 311 bin TL ceza

Konya'nın Akşehir ilçesinde trafik güvenliğini hiçe sayarak aracıyla drift yapan sürücüye para cezası uygulandı.
Edinilen bilgilere göre, sürücünün trafikte drift yaptığı anlara ait görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşmasının ardından polis ekipleri harekete geçti. Yapılan inceleme sonucu sürücünün kimliği ve kullandığı araç tespit edildi.
Para cezası ve araç trafikten men edildi
Trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücüye Karayolları Trafik Kanunu kapsamında toplam 311 bin TL idari para cezası uygulandı.
Ayrıca drift yapılan araç 60 gün süreyle trafikten men edilerek otoparka çekildi.