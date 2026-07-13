GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
46,982 TL
EURO
53,602 TL
STERLİN
63,050 TL
GRAM
6.134 TL
ÇEYREK
10.117 TL
YARIM
20.143 TL
CUMHURİYET
40.181 TL
KONYA Haberleri

Konya’da drift pahalıya patladı! Sürücüye 311 bin TL ceza

Mustafa İlker Şen
İnternet Editörü

- Güncelleme Tarihi:

Konya’da drift pahalıya patladı! Sürücüye 311 bin TL ceza

Konya'nın Akşehir ilçesinde trafik güvenliğini hiçe sayarak aracıyla drift yapan sürücüye para cezası uygulandı.

Edinilen bilgilere göre, sürücünün trafikte drift yaptığı anlara ait görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşmasının ardından polis ekipleri harekete geçti. Yapılan inceleme sonucu sürücünün kimliği ve kullandığı araç tespit edildi.

Para cezası ve araç trafikten men edildi

Trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücüye Karayolları Trafik Kanunu kapsamında toplam 311 bin TL idari para cezası uygulandı.

Ayrıca drift yapılan araç 60 gün süreyle trafikten men edilerek otoparka çekildi.

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER