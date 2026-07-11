Konya’da bugün vefat edenler

|
ADI SOYADI
|
DOĞUM YERİ
|
DEFİN/MEZARLIK
|
ALİ GİRGİN
|
SEYDİŞEHİR
|
YAZIR MEZARLIĞI
|
FADİMANA HORDUM
|
KONYA
|
SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI
|
BEKİR ÖZDİKMEN
|
KONYA
|
ÜÇLER MEZARLIĞI
|
MUHAMMET SAMİ AYAZ
|
KARATAY
|
ÜÇLER MEZARLIĞI
|
FATMA AÇIKGÖZ
|
SARNIÇ
|
SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI
|
HÜSAMETTİN AKÇİN
|
HACIMEHMETLİ
|
BOSNA HERSEK MEZARLIĞI
|
HATİCE DÖNMEZ
|
KARACAVİRAN
|
YAĞBASAN MEZARLIĞI
|
HASAN HÜSEYİN KEÇECİ
|
KADINHANI
|
ARAPLAR MEZARLIĞI
|
MUHARREM YILMAZ
|
SÜLEYMANİYE
|
YAZIR MEZARLIĞI
|
UMUT İNCEOĞLU
|
SELÇUKLU
|
YAZIR MEZARLIĞI
|
MEHMET ALİ SORAL
|
KONYA
|
MUSALLA MEZARLIĞI
|
TURGAY BARBAROS
|
KONYA
|
YAĞBASAN MEZARLIĞI
|
TÜRKAN ŞİRİN
|
KONYA
|
ATABEY MEZARLIĞI
|
NACİYE KARACA
|
KÖYLÜTOLU
|
YAZIR MEZARLIĞI