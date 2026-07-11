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KONYA Haberleri

Konya’da bugün vefat edenler

Mehmet Kemal Sayın
İnternet Editörü
Konya’da bugün vefat edenler
Konya mezarlık bilgi sisteminde yer alan bilgiye göre 11 Temmuz 2026 Cumartesi günü vefat eden 14 kişinin isimleri ve defin edildiği mezarlık bilgileri şöyle;

ADI SOYADI

DOĞUM YERİ

DEFİN/MEZARLIK

ALİ GİRGİN
 

SEYDİŞEHİR
22-06-1991

YAZIR MEZARLIĞI

FADİMANA HORDUM
 

KONYA
01-05-1967

SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI

BEKİR ÖZDİKMEN
 

KONYA
20-08-1943

ÜÇLER MEZARLIĞI

MUHAMMET SAMİ AYAZ
 

KARATAY
21-07-1989

ÜÇLER MEZARLIĞI

FATMA AÇIKGÖZ
 

SARNIÇ
10-10-1952

SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI

HÜSAMETTİN AKÇİN
 

HACIMEHMETLİ
01-01-1965

BOSNA HERSEK MEZARLIĞI

HATİCE DÖNMEZ
 

KARACAVİRAN
25-01-1930

YAĞBASAN MEZARLIĞI

HASAN HÜSEYİN KEÇECİ
 

KADINHANI
30-09-1968

ARAPLAR MEZARLIĞI

MUHARREM YILMAZ
 

SÜLEYMANİYE
01-11-1947

YAZIR MEZARLIĞI

UMUT İNCEOĞLU
 

SELÇUKLU
05-07-2026

YAZIR MEZARLIĞI

MEHMET ALİ SORAL
 

KONYA
07-08-1967

MUSALLA MEZARLIĞI

TURGAY BARBAROS
 

KONYA
05-07-1985

YAĞBASAN MEZARLIĞI

TÜRKAN ŞİRİN
 

KONYA
12-05-1951

ATABEY MEZARLIĞI

NACİYE KARACA
 

KÖYLÜTOLU
15-10-1955

YAZIR MEZARLIĞI

 

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