Konya’da nefes kesen görüntüler!

Türkiye'nin en büyük, dünyanın ise 4. büyük obruk gölü olma özelliğini taşıyan Obruk Gölü, bu kez sıra dışı bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Extreme sporcu İhsan Bayık, tarihi ve doğal güzelliğiyle dikkat çeken Obruk Gölü'nde gerçekleştirdiği atlayışla adrenalin tutkunlarına unutulmaz anlar yaşattı.

NEFES KESEN GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Yüksekten gerçekleştirdiği atlayışla izleyenleri heyecanlandıran Bayık, Obruk Gölü'nün eşsiz manzarasında ekstrem sporun sınırlarını zorladı. Tarihi dokusu ve doğal yapısıyla öne çıkan bölgede gerçekleştirilen gösteri, hem spor hem de doğa tutkunlarının beğenisini kazandı. O anlar ise saniye saniye kameralar tarafından kaydedildi.

OBRUK GÖLÜ'NÜN TANITIMINA KATKI SAĞLADI

Dünyanın sayılı doğal oluşumları arasında yer alan Obruk Gölü'nde gerçekleştirilen bu özel etkinliğin, bölgenin tanıtımına önemli katkı sağlaması bekleniyor. Tarih ve doğayı ekstrem sporla buluşturan organizasyon, sosyal medyada da yoğun ilgi görürken, İhsan Bayık'ın performansı izleyenlerden tam not aldı.

Tarihin göz bebeğinde unutulmaz anlar…



Extreme sporcu İhsan Bayık, Türkiye'nin en büyük, dünyanın ise 4. büyük obruk çukuru olan Obruk Gölü'nde adrenalin dolu bir deneyim yaşadı. pic.twitter.com/0hyLktbCWd — Visit Karatay | Konya (@visitkaratay) July 10, 2026

(Meltem Aslan)