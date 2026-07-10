Konya Kültür Günleri Kültürpark’ta başladı

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından “Sazımda Söz Var“ sloganıyla ilk kez düzenlenen Konya Kültür Günleri yoğun katılımla başladı. Kültürpark’ta 3 gün sürecek etkinlikler kapsamında şehrin kültürel değerleri, yöresel lezzetleri, el sanatları ile tarihi ve doğal güzellikleri tanıtılacak. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, “Konya Kültür Günleri’nin her yaştan insanımız için dolu dolu bir kültür şölenine dönüşeceğine inanıyorum. Tüm Konyalı hemşehrilerimizi Pazar gününe kadar sürecek etkinliklere katılmaya davet ediyorum” dedi.

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından ilki düzenlenen Konya Kültür Günleri, "Sazımda Söz Var" sloganıyla Kültürpark'ta kapılarını açtı.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya'nın köklü medeniyet birikimini ve kültürel zenginliğini gelecek nesillere aktarmayı önemsediklerini belirterek, Konya Kültür Günleri'nin bu anlayışın önemli organizasyonlarından biri olduğunu söyledi.

"HER YAŞTAN İNSANIMIZ İÇİN DOLU DOLU BİR KÜLTÜR ŞÖLENİNE DÖNÜŞECEĞİNE İNANIYORUM”

Etkinliğin "Sazımda Söz Var" sloganıyla gerçekleştirildiğini hatırlatan Başkan Altay, "Türkülerimiz, ozanlık geleneğimiz ve halk kültürümüz, milletimizin ortak hafızasını yaşatan en önemli değerler arasında yer alıyor. Bu kapsamda düzenlediğimiz programlarla kültürümüzü yaşatmayı, sanatçılarımızı ve el emeği ürünlerimizi vatandaşlarımızla buluşturmayı amaçlıyoruz. En önemlisi de Konya Kültür Günleri ile ilçelerimizin sahip olduğu kültürel mirası hemşehrilerimizle buluşturacağız. Üç gün sürecek etkinliklerin her yaştan insanımız için dolu dolu bir kültür şölenine dönüşeceğine inanıyorum. Bu vesileyle tüm Konyalı hemşehrilerimizi Pazar akşamına kadar sürecek etkinliklere davet ediyorum” diye konuştu.

ÇOCUKLAR VE VATANDAŞLAR ETKİNLİKLERDEN ÇOK MEMNUN

İlk gün etkinliklerine katılan çocuklar da kurulan oyun alanlarında ve stantlarda çok eğlendiklerini söyledi. Katılımcılar Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'a teşekkür ederek, herkesi Konya Kültür Günleri'ne katılmaya davet etti.

KONYALILAR KÜLTÜR VE SANAT DOLU ÜÇ GÜN YAŞAYACAK

Kültürpark'ta gerçekleştirilen Konya Kültür Günleri'nin açılış programı kapsamında; çocuk etkinlikleri, konserler, aile atölyeleri ve müzik dinletileri katılımcılardan yoğun ilgi gördü.

31 ilçenin yöresel ürünlerini ve lezzetlerini tanıma fırsatı bulacak ziyaretçiler ayrıca geleneksel el sanatları stantlarını gezip şehrin tarihi ve doğal güzelliklerini tanıtan etkinliklere katılabilecek. Kültürel gösteriler, sahne programları ve çeşitli etkinliklerle zenginleştirilen Konya Kültür Günleri, Konyalılara kültür ve sanat dolu üç gün yaşatacak.

3 GÜN BOYUNCA ÇEŞİTLİ ETKİNLİKLER GERÇEKLEŞTİRİLECEK

Konya Kültür Günleri kapsamında 10 Temmuz Cuma günü; Atilla Özdek Türkülerde Konya Konseri, Masal Anlatım ve Aile Atölyeleri, Rıza ve Mustafa Konyalı Anma Programı Müzik Dinletisi, Bozkır Kaşık Ekibi, Melihat Gülses Konseri yapıldı. 11 Temmuz Cumartesi günü; Fasl-ı Muhabbet Konseri, Ilgın Belediyesi Halk Oyunları Ekibi, Masal Anlatım ve Aile Atölyeleri, Kör Ahmet'i Anma Programı ve Müzik Dinletisi, Modern Folk Müziği Topluluğu Konseri, Hasan Genç Konseri yapılacak. 12 Temmuz Pazar günü ise; Bozkır Ekibi, Zafer Ortaokulu Halk Oyunları Ekibi, Masal Anlatım ve Aile Atölyeleri, Mazhar Sakman Anma Programı ve Müzik Dinletisi, Modern Folk Müziği Topluluğu Konseri ve Aleyna Çalık Konseri gerçekleştirilecek.

Etkinlikler kapsamında ayrıca 3 gün boyunca çocuk etkinlikleri, sergiler ve ikramlar da yer alacak.

Pazar gününe kadar devam edecek Konya Kültür Günleri, Kültürpark'ta 12.00-21.30 saatleri arasında ziyarete açık olacak.

Kaynak: Konya Büyükşehir Belediyesi Basın Bürosu