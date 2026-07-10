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KONYA Haberleri

Meteoroloji Konya’nın bu ilçelerini uyardı! Bunaltıcı sıcaklar kapıda

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Meteoroloji Konya’nın bu ilçelerini uyardı! Bunaltıcı sıcaklar kapıda

Meteoroloji'nin 11-15 Temmuz tarihlerini kapsayan 5 günlük hava tahminine göre Konya genelinde sıcak hava etkisini artıracak. İl merkezi başta olmak üzere birçok ilçede hava parçalı ve az bulutlu olacak. En yüksek sıcaklıkların hafta başında 34 dereceye kadar yükselmesi beklenirken, yağış öngörülmüyor.

HAFTA BOYUNCA YAĞIŞ BEKLENMİYOR

Tahminlere göre Konya ve tüm ilçelerinde 5 gün boyunca parçalı bulutlu, zaman zaman az bulutlu bir gökyüzü hakim olacak. Kent merkezinde sıcaklıklar 32-34 derece arasında değişirken, gece sıcaklıkları ise 19-20 derece seviyelerinde seyredecek. Uzmanlar özellikle öğle saatlerinde güneş çarpmasına karşı dikkatli olunması gerektiğini belirtiyor.

EN SICAK İLÇELER TUZLUKÇU, YALIHÜYÜK VE EREĞLİ

İlçeler arasında en yüksek sıcaklıkların Tuzlukçu, Yalıhüyük, Ereğli, Karatay, Meram, Selçuklu, Cihanbeyli, Çumra ve Derbent'te 34 dereceye ulaşacağı tahmin ediliyor. Hadim, Taşkent ve Doğanhisar gibi yüksek kesimlerde ise sıcaklıklar 28-29 derece seviyelerinde kalacak. Gece en serin ilçeler Tuzlukçu, Sarayönü, Seydişehir ve Taşkent olacak.

SICAK HAVA ETKİSİNİ SÜRDÜRECEK

Tahminlere göre sıcaklıklar özellikle 13 Temmuz Pazartesi günü zirve yapacak. Haftanın devamında ise değerlerde 1-2 derecelik düşüş yaşansa da mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edecek. Yetkililer, kronik rahatsızlığı bulunanlar, yaşlılar ve çocukların günün en sıcak saatleri olan 11.00-16.00 arasında zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamalarını tavsiye ediyor.

KONYA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

Kaynak: Haber Merkezi

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