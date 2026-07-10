Konya’da bugün vefat edenler

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ADI SOYADI
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DOĞUM YERİ
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DEFİN/MEZARLIK
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MEVLÜT YILDIZ
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ORHANİYE
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YAZIR MEZARLIĞI
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İSMAİL KAVASÇİNAR
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KONYA
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SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI
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AYŞEN BAŞÜNAL
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KONYA
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ANASULTAN MEZARLIĞI
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MEHMET ARAÇ
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KONYA
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BEDİR MEZARLIĞI
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AHMET HÜSNÜ ÇAĞ
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KONYA
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DERE BÜYÜK MEZARLIĞI
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ERSİN KILIÇ
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HELSİNGÖR
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HOCACİHAN MEZARLIĞI
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EMİNE KANATOĞLU
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KONYA
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MUSALLA MEZARLIĞI
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BEBEK ARSLANALP
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ARAPLAR MEZARLIĞI
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HİKMET SOYERTAŞ
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AKVİRAN
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YAZIR MEZARLIĞI
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BEBEK HATİCE YELKEN
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YAZIR MEZARLIĞI
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MEHMET ALİ ÖZ
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YENİKÖY
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YAĞBASAN MEZARLIĞI
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BEBEK ÜNAL
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ARAPLAR MEZARLIĞI
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ALİ İHSAN ÜNEN
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KARACAHİSAR
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YAZIR MEZARLIĞI
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HAVVA YILMAZ
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TATKÖY
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TATKÖY MEZARLIĞI
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BEBEK HAVVA YELKEN
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YAZIR MEZARLIĞI
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SÜVEYLA TURAN
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SÖĞÜTLÜ
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TATLICAK (Köy İçi) MEZARLIĞI
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MEHMET ALİ GÖKMEN
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YELBEĞİ
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YAĞBASAN MEZARLIĞI