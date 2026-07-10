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KONYA Haberleri

Konya’da bugün vefat edenler

Mehmet Kemal Sayın
İnternet Editörü
Konya’da bugün vefat edenler
Konya mezarlık bilgi sisteminde yer alan bilgiye göre 10 Temmuz 2026 Cuma günü vefat eden 17 kişinin isimleri ve defin edildiği mezarlık bilgileri şöyle;

ADI SOYADI

DOĞUM YERİ

DEFİN/MEZARLIK

MEVLÜT YILDIZ
 

ORHANİYE
02-11-1943

YAZIR MEZARLIĞI

İSMAİL KAVASÇİNAR
 

KONYA
01-05-1959

SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI

AYŞEN BAŞÜNAL
 

KONYA
18-03-1952

ANASULTAN MEZARLIĞI

MEHMET ARAÇ
 

KONYA
06-01-1971

BEDİR MEZARLIĞI

AHMET HÜSNÜ ÇAĞ
 

KONYA
17-10-1958

DERE BÜYÜK MEZARLIĞI

ERSİN KILIÇ
 

HELSİNGÖR
28-05-1984

HOCACİHAN MEZARLIĞI

EMİNE KANATOĞLU
 

KONYA
04-02-1952

MUSALLA MEZARLIĞI

BEBEK ARSLANALP
 


09-07-2026

ARAPLAR MEZARLIĞI

HİKMET SOYERTAŞ
 

AKVİRAN
01-03-1948

YAZIR MEZARLIĞI

BEBEK HATİCE YELKEN
 


09-07-2026

YAZIR MEZARLIĞI

MEHMET ALİ ÖZ
 

YENİKÖY
01-10-1939

YAĞBASAN MEZARLIĞI

BEBEK ÜNAL
 


05-07-2026

ARAPLAR MEZARLIĞI

ALİ İHSAN ÜNEN
 

KARACAHİSAR
15-12-1970

YAZIR MEZARLIĞI

HAVVA YILMAZ
 

TATKÖY
15-01-1938

TATKÖY MEZARLIĞI

BEBEK HAVVA YELKEN
 


09-07-2026

YAZIR MEZARLIĞI

SÜVEYLA TURAN
 

SÖĞÜTLÜ
01-02-1951

TATLICAK (Köy İçi) MEZARLIĞI

MEHMET ALİ GÖKMEN
 

YELBEĞİ
10-11-1945

YAĞBASAN MEZARLIĞI

 

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