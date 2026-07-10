Konya’da dev yatırımlar hız kesmiyor! Başkan Pekyatırmacı meclis üyeleriyle sahaya indi

Selçuklu Belediyesi tarafından ilçenin farklı noktalarına kazandırılan ve yapımı devam eden yatırımlar meclis üyelerinin de katıldığı saha gezisi ile yerinde incelendi.

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, gezi kapsamında meclis üyeleriyle birlikte yapımı tamamlanan Selçuklu Belediyesi Güzel Sanatlar Lisesi ve Sporcu Seçme ve Yetiştirme Merkezi'nin yanı sıra devam eden Yazır Mahalle Külliyesi ile Tropikal Kelebek Bahçesi Restoran'ında incelemelerde bulundu. Başkan Pekyatırmacı Selçuklu'ya değer katacak çalışmaların son durumu hakkında meclis üyelerine bilgiler verdi. Saha gezisi Selçuklu Çiçek Bahçesi ziyareti ile son buldu.

Başkan Pekyatırmacı: "Selçuklu vizyonuyla şehrimize değer katmayı sürdürüyoruz”

Selçuklu'nun 703 bin nüfusuyla Türkiye'nin 50 ilinden daha büyük bir ilçe olduğunu ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, "Bu büyük sorumluluğun bilinciyle, her bir hemşehrilerimizin hayatını kolaylaştırmak ve Selçuklumuza değer katmak için tüm gücümüzle gayret gösteriyoruz. Selçuklu vizyonu doğrultusunda hemşehrilerimizin en iyi şekilde hizmet alması tek amacımız. Bu doğrultuda çok şükür, bugüne kadar heyecanla başladığımız tüm projelerimizi söz verdiğimiz sürede tamamlayarak halkımızın kullanımına sunduk. Bugün bu projeler arasında bizi en çok heyecanlandıran ve gururlandıran Selçuklu Sporcu Seçme ve Yetiştirme Merkezi ile Selçuklu Belediyesi Güzel Sanatlar Lisesi'ni meclis üyelerimizle birlikte yerinde inceledik. Yaz Spor Okulları ile kapılarını açan, alanında Türkiye'nin en büyüğü olan Sporcu Seçme ve Yetiştirme Merkezi'nde, ülkemizi uluslararası arenada temsil edecek şampiyonlar yetiştireceğiz. Eğitim yatırımlarımızı taçlandıracak ve modern altyapısıyla sektöre yön verecek Güzel Sanatlar Lisemiz ise sanat dünyasına yeni değerler kazandıracak. Ziyaretlerimiz kapsamında Türkiye'ye örnek teşkil eden ve 'Mahalle Külliyesi' anlayışını yeni bir yatırımla güçlendirmeye devam ettiğimiz Yazır Mahalle Külliyesi ve Kelebekler Vadisi Parkı'na kazandıracağımız Tropikal Kelebek Bahçesi restoran inşaatını da ziyaret ettik. Selçuklu Belediyesi olarak eğitime, sanata, spora ve sağlığa yatırım yapmaya devam edeceğiz. Eserlerimizin Konyamıza hayırlı olmasını diliyorum. Kuşkusuz tüm bu çalışmaların arkasında meclis üyelerimizin büyük emeği var. Birlikte omuz omuza çalıştığımız, Selçuklu'nun geleceğine yön veren kararları ortak bir akılla aldığımız tüm meclis üyelerimize destek ve çabaları için şükranlarımı sunuyorum" dedi.

Kaynak: Selçuklu Belediyesi Basın Bürosu