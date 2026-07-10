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KONYA Haberleri

Başkan Altay: Bu yaz Bilgehanelerde 10 bin 500 öğrencimizi ağırlıyoruz

Başkan Altay: Bu yaz Bilgehanelerde 10 bin 500 öğrencimizi ağırlıyoruz
Konya Büyükşehir Belediyesi’nin eğitim markalarından olan Bilgehaneler’de yaz okulu eğitimleri merkez ve ilçelerde binlerce öğrencinin katılımıyla başladı. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, öğrencilerin hem akademik hem de kişisel gelişim açısından dolu dolu bir yaz geçireceğini belirterek, “Her dönem ilgi gören Bilgihaneler’de bu yaz da merkez ve ilçelerdeki 22 şubede toplam 10 bin 500 evladımızı ağırlıyoruz. Ben tüm öğrencilerimize başarılı ve güzel bir yaz dönemi dilerken bizlere güvenip çocuklarını emanet eden ailelere de teşekkür ediyorum” dedi.

Konya Büyükşehir Belediyesi'nin model olan eğitim birimlerinden Bilgehaneler'de 2026 Yaz Okulu heyecanı yaşanıyor.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, "Konya Modeli Belediyecilik” anlayışının en önemli önceliklerinden birisinin de çocuklar ve gençlere yönelik hayata geçirdikleri yatırımlar olduğunu vurgulayarak, Bilgihanelelerin öğrencilerin tatil dönemini verimli değerlendirmelerine önemli katkı sunduğunu söyledi.

ÖĞRENCİLERE VE AİLELERE TEŞEKKÜR ETTİ

Belediyeciliğin yalnızca yol, altyapı ve fiziki yatırımlardan ibaret olmadığını ifade eden Başkan Altay, "Özellikle gözümüzün aydınlığı evlatlarımızın en iyi şekilde yetişmesi, hepsinin donanımlı bireyler olarak geleceğe hazırlanması bizim en önemli sorumluluklarımız arasında. Bu anlayışla Bilgehanelerimizde çocuklarımızın akademik başarılarını desteklerken; milli ve manevi değerlerine bağlı, sosyal yönü güçlü, özgüvenli ve üretken bireyler olarak yetişmelerine de katkı sağlıyoruz. Bu yaz döneminde de çocuklarımızın hem eğlenip hem öğrenebilecekleri, yeni arkadaşlıklar kurabilecekleri, yeteneklerini keşfedebilecekleri zengin içerikli bir yaz programı hazırladık. Alanında uzman eğitmenler eşliğinde gerçekleştirilen eğitimler sayesinde öğrencilerimiz hem akademik hem de kişisel gelişim açısından dolu dolu bir yaz geçirecek. Her dönem ilgi gören Bilgihaneler'de bu yaz da merkez ve ilçelerdeki 22 şubede toplam 10 bin 500 evladımızı ağırlıyoruz. Ben tüm öğrencilerimize başarılı ve güzel bir yaz dönemi dilerken bizlere güvenip çocuklarını emanet eden ailelere de teşekkür ediyorum” diye konuştu.

ÖĞRENCİLERİN YAZ TATİLİ DOLU DOLU GEÇİYOR

2026 Bilgehane Yaz Okulu kapsamında öğrenciler; akademik dersler, Kur'an-ı Kerim, milli ve manevi değerler eğitimi, rehberlik çalışmaları ile kişisel gelişimlerini destekleyen programlara katılıyor. Robotik kodlama, görsel sanatlar, müzik, mutfak, çömlek ve doğa atölyelerinin yanı sıra yüzme eğitimleri, sportif faaliyetler, kültürel etkinlikler, yarışmalar, kitap okuma çalışmaları, geziler ve sosyal sorumluluk faaliyetleriyle öğrencilerin yaz tatili verimli ve dolu dolu geçiyor.

LGS ÖĞRENCİLERİNE DESTEK

Bilgehaneler, yaz döneminde de 8. sınıf öğrencilerini LGS hazırlık sürecinde yalnız bırakmıyor. Ders destek programları, konu tekrarları, soru çözüm çalışmaları ve deneme sınavları yaz boyunca devam ederken, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Birimi tarafından öğrencilerin motivasyonlarını artırmaya ve verimli ders çalışma alışkanlığı kazanmalarına yönelik çalışmalar yürütülüyor.

Kaynak: Konya Büyükşehir Belediyesi Basın Bürosu

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