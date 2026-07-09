Adliye-Şehir Hastanesi Tramvay hattında son durum ne?
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Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı sürdürülen Adliye-Şehir Hastanesi Tramvay Hattı uzatma projesinde test sürüşleri öncesi son aşama olan enerji hatlarında montaj çalışması titizlikle sürdürülüyor. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Adliye-Şehir Hastanesi bağlantı hattında altyapı ve ray döşeme çalışmalarının tamamlandığını belirterek, “Hattımızda artık test sürüşleri öncesindeki son aşamaya gelmiş bulunuyoruz. Tramvaylara enerji sağlayacak elektrik kablo ve tellerinin montaj çalışmalarını titizlikle sürdürüyoruz. Ayrıca okullar bölgesindeki tramvay istasyonumuzun inşaatında da sona yaklaştık. Çalışmalarımız tamamlandıktan sonra yolcularımızın ve düzenlenen seferlerin güvenliği için test sürüşlerine başlayacağız” dedi.
Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı sürdürülen Adliye-Şehir Hastanesi Tramvay Uzatma Hattı projesinde enerji hatlarında montaj çalışmaları hızla sürüyor.
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile birlikte yürüttükleri Adliye-Şehir Hastanesi-Stadyum Hattı'nda çalışmaların yoğun olarak devam ettiğini belirterek, hattın Adliye-Şehir Hastanesi kısmında altyapı ve ray döşeme çalışmalarının tamamlandığını belirtti.
Hatta, test sürüşleri öncesindeki son aşama olan enerji hatlarında montaj çalışmalarının gündüz ve gece saatlerinde titizlikle sürdüğünü aktaran Başkan Altay, "Hattımızda artık test sürüşleri öncesindeki son aşamaya gelmiş bulunuyoruz. Tramvaylara enerji sağlayacak elektrik kablo ve tellerinin montaj çalışmalarını yürütüyoruz. Ayrıca okullar bölgesinde öğrencilerimizin okullarına erişimini kolaylaştırmak için inşaatına başladığımız tramvay istasyonumuzda da sona yaklaştık. Çalışmalarımız tamamlandıktan sonra yolcularımızın ve düzenlenen seferlerin güvenliği için test sürüşlerine başlayacağız. Konyalı hemşehrilerimize güvenli, konforlu ve çevreci toplu ulaşım hizmeti sunmak için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz” ifadelerini kullandı.
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