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KONYA Haberleri

Konya’da doğayla iç içe yaz okulu başladı!

Konya’da doğayla iç içe yaz okulu başladı!
Karatay Belediyesi tarafından bu yıl ikinci kez düzenlenen Tabiat Mektebi Yaz Okulu’nda ilk ders zili çaldı. İlk günden atölyelerde üretmenin heyecanını yaşayan öğrenciler, yaz tatiline doğayla iç içe ve keyifli bir başlangıç yaptı.

Yaz Okulu'nun ilk günü renkli görüntülere sahne oldu. Farklı atölyelerde yeni deneyimler kazanan öğrenciler, çuval yarışı ve oryantiring gibi etkinliklerle doyasıya eğlendi. Doğayla iç içe geçen ilk ders gününde çocuklar hem öğrendi hem de unutamayacakları anılar biriktirdi.

Karatay Belediyesi tarafından bu yıl ikinci kez hayata geçirilen Tabiat Mektebi Yaz Okulu, kapılarını öğrencilerine açtı. 14 Ağustos'a kadar devam edecek programa Konya genelinden başvuru yapan öğrenciler katılıyor. Her hafta 200 çocuğun yer aldığı yaz okulunda birbirinden farklı atölye çalışmaları gerçekleştiriliyor.

TABİAT MEKTEBİ'NDE DOLU DOLU YAZ

Öğrenciler; Ahşap Atölyesi, Seramik Atölyesi, Doğa ve Sera Atölyesi, Minik Şefler Atölyesi, Geleneksel Oyunlar Atölyesi ile Oryantiring ve Keşif Atölyesi'nde uygulamalı eğitim alıyor. Alanında uzman eğitmenler eşliğinde yürütülen çalışmalarla çocukların el becerileri geliştirilirken üretme alışkanlığı, doğa sevgisi, çevre bilinci, takım ruhu ve sosyal gelişimleri de destekleniyor.

24 BİN 970 ÖĞRENCİ EĞİTİM GÖRDÜ

Haftada iki gün düzenlenen eğitimlerle altı hafta boyunca yaklaşık bin 200 çocuk Tabiat Mektebi'nde ağırlanacak. Konya genelinden başvurulara açık olan programa kayıtlar Yanıbaşımda Mobil Uygulaması üzerinden yapılıyor. Doğa temelli eğitim anlayışıyla faaliyetlerini sürdüren Tabiat Mektebi, bugüne kadar düzenlenen eğitim ve etkinliklerle toplam 24 bin 970 öğrenciyi ağırlayarak çocukların doğayla iç içe öğrenmelerine katkı sağladı.

KILCA: ÇOCUKLARIMIZA GÜZEL BİR YAZ DİLİYORUM

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Tabiat Mektebi Yaz Okulu'nun yeni döneminin hayırlı olmasını temenni ederek, "Yaz Okulu'muza katılan tüm evlatlarımıza güzel, verimli ve eğlence dolu bir eğitim dönemi diliyorum. Çocuklarımızın burada hem yeni bilgiler öğrenmesini hem de unutamayacakları dostluklar ve güzel anılar biriktirmesini temenni ediyorum. Programımızın hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyor, tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

 

Kaynak: Karatay Belediyesi Basın Bürosu

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