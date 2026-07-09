Konya’da 15 Temmuz Anma Programı! Etkinlikler 10-16 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek

Konya Valiliği, 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü dolayısıyla 10-16 Temmuz 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek anma etkinliklerinin programını paylaştı.
Konya genelinde düzenlenecek program kapsamında sergiler, konferanslar, konserler, spor etkinlikleri, yürüyüş, şehitlik ziyaretleri ve demokrasi nöbeti gibi birçok etkinlik gerçekleştirilecek.
Programın detayları şöyle;
10 TEMMUZ 2026 CUMA
12.30 – Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce Mevlid-i Şerif programı ve lokma dağıtımı
Yer: Kapu Camii
11-15 TEMMUZ 2026 (5 Gün)
10.00-18.00 – Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ve Konya Büyükşehir Belediyesi "15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü Anma Dijital Deneyim Merkezi" etkinliği
Yer: Taş Bina Kültür Sanat
13-15 TEMMUZ 2026 (3 Gün)
21.00-04.00 – Konya Büyükşehir Belediyesi 15 Temmuz Mapping Gösterisi
Yer: Taş Bina
14 TEMMUZ 2026 SALI
10.00 – Türk Anadolu Vakfı Hafız Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi "Zamanın Kırıldığı Gece" 15 Temmuz Sergisi
Yer: Konya Etnografya Müzesi
10.00-19.00 – Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü "Kahramanlık Kanımızda Var" kan bağışı etkinliği
Yer: Kültür Park
10.00-19.00 – Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce sanatla yaşama teşvik el emeği ürünler ve 15 Temmuz temalı fotoğraflardan oluşan açık hava sergisi
Yer: Kültür Park
11.00 – Sosyal Hizmet Kuruluşları Arası Bocce Turnuvası Yarı Final-Final Müsabakası ve Ödül Töreni
Yer: Konya Dr. İsmail Işık Huzurevi
14.00 – Malazgirt'ten 15 Temmuz'a Kahramanlık Deyişleri Sergisi Açılışı ve Konferans
Yer: Konya Yazma Eserler Bölge Müdürlüğü
19.30 – Konya Adliyesi 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü Geleneksel Futbol Turnuvası Finali ve Kupa Töreni
Yer: Şehit Nihat Gün Futbol Sahası
21.00-04.00 – Konya Devlet Tiyatrosu 15 Temmuz Gobo Işık Gösterisi
Yer: Karatay Medresesi (Kılıçarslan Şehir Meydanı)
15 TEMMUZ 2026 ÇARŞAMBA
Sergiler ve Ödül Törenleri
(Sergiler 10.00-18.00 saatleri arasında ziyarete açık olacaktır.)
Selçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi "15 Temmuz Afiş Sergisi" – Mevlana Meydanı
Necmettin Erbakan Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi "15 Temmuz İrade Bizim Zafer Bizim Resim Sergisi" – Zafer Meydanı
Konya Teknik Üniversitesi "İrade Bizim Zafer Bizim!" Fotoğraf Sergisi ve Kitap Köşesi – Kültür Park
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Konya Bölge Müdürlüğü "İrade Bizim, Zafer Bizim 15 Temmuz Gazete Manşetleri Sergisi" – Taş Bina Kültür Sanat
09.30 – Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü Resim Sergisi ve Resim, Şiir, Kompozisyon Yarışması Ödül Töreni
Yer: Olgunlaşma Enstitüsü
10.00 – Milli Birlik ve Beraberlik Koşusu
Yer: Selçuklu Atletizm Pisti
10.30 – Konya Şehitliği Ziyareti
Yer: Asker ve Polis Şehitliği
12.30 – Mevlid-i Şerif ve Hatm-i Şerif Merasimi
Yer: Kapu Camii
13.30 – Mevlit Şekeri İkramı
Yer: Kapu Camii - Bedesten
14.00 – Türkiye Muharip Gaziler Derneği Ziyareti
14.30 – Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Ziyareti
15.15 – Konya Şehit Aileleri Derneği Ziyareti
15.07 – "15/07 Şafak Vakti" Sinema Filmi Gösterimi
Yer: Bosna Atmosfer Gençlik Merkezi CineMEKS Sinema Salonu
Anma Etkinliği Programı
19.30 – Mehter Takımı eşliğinde Anma Yürüyüşü
Güzergâh: Kılıçarslan Şehir Meydanı - Alaaddin Bulvarı - Kılıçarslan Şehir Meydanı
20.00 – Mehteran Topluluğu Özel Konseri
20.00 – 15 Temmuz Şehitleri Sancak Koşusu
20.45 – Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı
20.50 – Kur'an-ı Kerim Tilaveti
20.55 – "İrade Bizim Zafer Bizim!" sinevizyon gösterimi
21.00 – Protokol konuşmaları
21.00 – Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Millete Sesleniş" konuşmasının naklen yayını
21.00-04.00 – Konya Devlet Tiyatrosu Gobo Işık Gösterisi
21.30 – Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu Özel Konseri
22.25 – "İrade Bizim Zafer Bizim!" sinevizyon gösterimi
22.30 – Grup Nefer Özel Konseri
23.15 – Talha Bora Öge Şiir Dinletisi
16 TEMMUZ 2026 PERŞEMBE
Salâ - Demokrasi Nöbeti Programı
00.13 – Çifte Salâ
00.25 – İl Müftüsü tarafından dua
01.30 – Demokrasi Nöbeti (2. Grup)
02.30 – Demokrasi Nöbeti (3. Grup)
03.30 – Demokrasi Nöbeti (4. Grup)
04.30 – Sabah Ezanı ve Demokrasi Nöbetinin sona ermesi
05.00 – İkram
Yer: Ak Camii önü (Kültür Park)
Kaynak: Haber Merkezi