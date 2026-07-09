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KONYA Haberleri

Konya’da 15 Temmuz Anma Programı! Etkinlikler 10-16 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek

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Konya’da 15 Temmuz Anma Programı! Etkinlikler 10-16 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek

Konya Valiliği, 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü dolayısıyla 10-16 Temmuz 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek anma etkinliklerinin programını paylaştı.

Konya genelinde düzenlenecek program kapsamında sergiler, konferanslar, konserler, spor etkinlikleri, yürüyüş, şehitlik ziyaretleri ve demokrasi nöbeti gibi birçok etkinlik gerçekleştirilecek.

Programın detayları şöyle;

10 TEMMUZ 2026 CUMA

12.30 – Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce Mevlid-i Şerif programı ve lokma dağıtımı
Yer: Kapu Camii

11-15 TEMMUZ 2026 (5 Gün)

10.00-18.00 – Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ve Konya Büyükşehir Belediyesi "15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü Anma Dijital Deneyim Merkezi" etkinliği
Yer: Taş Bina Kültür Sanat

13-15 TEMMUZ 2026 (3 Gün)

21.00-04.00 – Konya Büyükşehir Belediyesi 15 Temmuz Mapping Gösterisi
Yer: Taş Bina

14 TEMMUZ 2026 SALI

10.00 – Türk Anadolu Vakfı Hafız Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi "Zamanın Kırıldığı Gece" 15 Temmuz Sergisi
Yer: Konya Etnografya Müzesi

10.00-19.00 – Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü "Kahramanlık Kanımızda Var" kan bağışı etkinliği
Yer: Kültür Park

10.00-19.00 – Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce sanatla yaşama teşvik el emeği ürünler ve 15 Temmuz temalı fotoğraflardan oluşan açık hava sergisi
Yer: Kültür Park

11.00 – Sosyal Hizmet Kuruluşları Arası Bocce Turnuvası Yarı Final-Final Müsabakası ve Ödül Töreni
Yer: Konya Dr. İsmail Işık Huzurevi

14.00 – Malazgirt'ten 15 Temmuz'a Kahramanlık Deyişleri Sergisi Açılışı ve Konferans
Yer: Konya Yazma Eserler Bölge Müdürlüğü

19.30 – Konya Adliyesi 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü Geleneksel Futbol Turnuvası Finali ve Kupa Töreni
Yer: Şehit Nihat Gün Futbol Sahası

21.00-04.00 – Konya Devlet Tiyatrosu 15 Temmuz Gobo Işık Gösterisi
Yer: Karatay Medresesi (Kılıçarslan Şehir Meydanı)

15 TEMMUZ 2026 ÇARŞAMBA
Sergiler ve Ödül Törenleri

(Sergiler 10.00-18.00 saatleri arasında ziyarete açık olacaktır.)

Selçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi "15 Temmuz Afiş Sergisi" – Mevlana Meydanı

Necmettin Erbakan Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi "15 Temmuz İrade Bizim Zafer Bizim Resim Sergisi" – Zafer Meydanı

Konya Teknik Üniversitesi "İrade Bizim Zafer Bizim!" Fotoğraf Sergisi ve Kitap Köşesi – Kültür Park

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Konya Bölge Müdürlüğü "İrade Bizim, Zafer Bizim 15 Temmuz Gazete Manşetleri Sergisi" – Taş Bina Kültür Sanat

09.30 – Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü Resim Sergisi ve Resim, Şiir, Kompozisyon Yarışması Ödül Töreni
Yer: Olgunlaşma Enstitüsü

10.00 – Milli Birlik ve Beraberlik Koşusu
Yer: Selçuklu Atletizm Pisti

10.30 – Konya Şehitliği Ziyareti
Yer: Asker ve Polis Şehitliği

12.30 – Mevlid-i Şerif ve Hatm-i Şerif Merasimi
Yer: Kapu Camii

13.30 – Mevlit Şekeri İkramı
Yer: Kapu Camii - Bedesten

14.00 – Türkiye Muharip Gaziler Derneği Ziyareti

14.30 – Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Ziyareti

15.15 – Konya Şehit Aileleri Derneği Ziyareti

15.07 – "15/07 Şafak Vakti" Sinema Filmi Gösterimi
Yer: Bosna Atmosfer Gençlik Merkezi CineMEKS Sinema Salonu

Anma Etkinliği Programı

19.30 – Mehter Takımı eşliğinde Anma Yürüyüşü
Güzergâh: Kılıçarslan Şehir Meydanı - Alaaddin Bulvarı - Kılıçarslan Şehir Meydanı

20.00 – Mehteran Topluluğu Özel Konseri

20.00 – 15 Temmuz Şehitleri Sancak Koşusu

20.45 – Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı

20.50 – Kur'an-ı Kerim Tilaveti

20.55 – "İrade Bizim Zafer Bizim!" sinevizyon gösterimi

21.00 – Protokol konuşmaları

21.00 – Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Millete Sesleniş" konuşmasının naklen yayını

21.00-04.00 – Konya Devlet Tiyatrosu Gobo Işık Gösterisi

21.30 – Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu Özel Konseri

22.25 – "İrade Bizim Zafer Bizim!" sinevizyon gösterimi

22.30 – Grup Nefer Özel Konseri

23.15 – Talha Bora Öge Şiir Dinletisi

16 TEMMUZ 2026 PERŞEMBE

Salâ - Demokrasi Nöbeti Programı

00.13 – Çifte Salâ

00.25 – İl Müftüsü tarafından dua

01.30 – Demokrasi Nöbeti (2. Grup)

02.30 – Demokrasi Nöbeti (3. Grup)

03.30 – Demokrasi Nöbeti (4. Grup)

04.30 – Sabah Ezanı ve Demokrasi Nöbetinin sona ermesi

05.00 – İkram

Yer: Ak Camii önü (Kültür Park)

Kaynak: Haber Merkezi

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