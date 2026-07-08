Konya’da sigara izmariti paniği! Tarım arazisi son anda kurtarıldı
- Güncelleme Tarihi:
Konya’nın Kulu ilçesinde yol kenarına atıldığı değerlendirilen sigara izmariti nedeniyle çıkan yangın, ekili tarım arazisine sıçramadan son anda söndürüldü.
Olay, ilçe merkezi Karacadağ yolu üzerinde meydana geldi. Yol kenarındaki kuru otların tutuşmasıyla başlayan yangın kısa sürede büyüdü. Bu sırada oradan geçen ve dumanları fark eden Kulu Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü Personeli Enes Ok ile çevredeki vatandaşlar vakit kaybetmeden yangına müdahale etti.
Yangının büyümesini önlemek için vatandaşlar su ve kum dökerken, yoldan geçen çok sayıda araç sürücüsü de durarak söndürme çalışmalarına destek verdi. Kulu Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü Personeli Ok da ilaçlama aracıyla alevlere müdahale ederek yangının kontrol altına alınmasını sağladı.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, bölgede soğutma çalışması yaparak yangının yeniden başlamasını önledi.
Erken müdahale sayesinde ekili tarım arazisinde daha büyük bir zarar oluşmasının önüne geçildi.
Yetkililer, özellikle sıcak yaz aylarında yol kenarına atılan sigara izmaritlerinin büyük yangınlara neden olabileceğini belirterek vatandaşlara daha duyarlı olmaları çağrısında bulundu.
Önemli Not:
Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.
Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı,
küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı,
kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir
yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar.
Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”