Konya’daki belediye dilencileri kamyonete doldurdu! İnsanlık dışı

Konya'nın CHP'li Cihanbeyli Belediyesinin dilencilere yönelik yaptığı uygulama tepkilere neden oldu.

Yeniceoba Mahallesi'nde dilencilik yaptığı iddia edilen kişilerin, belediye ekipleri tarafından toplandığı ve çoluk çocuk demeden kamyonetin arkasına bindirildiği görüntüler sanal medyada paylaşıldı.

Vatandaşlar tepkili

Görüntüler kısa sürede tepki çekerken, birçok vatandaş uygulamanın insan onuruna aykırı olduğunu savundu. Vatandaşlar, kim olursa olsun insanların bu şekilde taşınmasının kabul edilemez olduğunu belirterek tepki gösterdiler.

Sanal medyada yapılan bazı yorumlarda,

"Ellerine ve ayaklarına pranga da vurulsaydı? Bu mu insan onuruna layık görülen muamele? Yazıktır... O çocuklara bu yapılır mı?”

"Başkana birkaç etik hukuk kursu verilsin''

"Belediye başkanına önce insanlara insan gibi davranılması gerektiğini biri söylesin. Bir de sanki büyük bir başarıymış gibi insanları kamyona yükleyip insanlık suçu işliyorsunuz... Sıfır hizmet vermen yetmiyor, bir de kibir dolu bir gövde gösterisi yapıp ‘dilenci operasyonu' diye fotoğraf servis eden Cihanbeyli Belediyesi kapatılıp yerine İnsan Hakları Derneği kurulsun ve başkana birkaç etik hukuk kursu verilsin... Yazık, çok yazık...”

"Hiç kimseye hayvan taşır gibi bir kamyon kasasında muamele edilmemelidir''

"İnsanlar bu muameleyi hak etmiyor. Kim olursa olsun; ister dilenci, ister fakir, isterse başka bir durumda olsun, hiç kimseye hayvan taşır gibi bir kamyon kasasında muamele edilmemelidir. Bu görüntülere sebep olanları esefle kınıyorum. O dilencilerden de bir Yeniceobalı olarak özür diliyorum. Umarım bu olaya karışan zabıtalar hakkında en kısa sürede gerekli yasal işlemler yapılır. İnsan onuru her şeyden önce gelir.” İfadelerine yer verildi.