Konya’da o bölge beyaza büründü! Yaz ortasında kış manzarası

Konya'nın Seydişehir ilçesinde etkili olan şiddetli sağanak ve dolu yağışı, hem ilçe merkezinde hem de yüksek kesimlerde hayatı olumsuz etkiledi.
Kısa sürede etkisini artıran yağış, cadde ve sokaklarda su birikintilerine neden olurken, Küpe Dağı ve Küpe Çukuru bölgesi yaz ortasında adeta kışa döndü.
İLÇE MERKEZİNDE SAĞANAK ETKİLİ OLDU
Seydişehir ilçe merkezinde kısa sürede metrekareye yaklaşık 20 kilogram yağış düştü. Aniden bastıran sağanak nedeniyle birçok cadde ve sokakta su birikintileri oluşurken, vatandaşlar zor anlar yaşadı. Ekipler olumsuzluklara karşı bölgede çalışma yürüttü.
KÜPE DAĞI'NDA KARI ANDIRAN GÖRÜNTÜLER
İlçenin yüksek kesimlerinde ise yağmurun yerini dolu aldı. Özellikle Küpe Çukuru ve Küpe Dağı çevresinde etkili olan yoğun dolu yağışı, zemini tamamen beyaza kapladı. Ortaya çıkan manzara, yaz mevsiminde kış görüntülerini aratmadı.
ÇOBAN SÜRÜSÜNÜ SON ANDA GÜVENLİĞE ALDI
Bölgede hayvancılıkla uğraşan deneyimli çoban Adem Uslu, sürüsünü otlattığı sırada doluya yakalandı. Yağışın şiddetini fark eden Uslu, hızlı davranarak oğlakları ve diğer hayvanları güvenli barınaklara götürdü. Zamanında yapılan müdahale sayesinde sürü herhangi bir zarar görmeden kurtarıldı.
AŞAĞIDA SEL YUKARIDA DOLU
Yağışın ardından yüksek kesimlerde oluşan beyaz örtü dikkat çekerken, ilçe merkezinde ise sağanağın etkileri hissedilmeye devam etti.
(Cumali Özer)