Selçuklu’nun şampiyon sporcuları Başkan Pekyatırmacı ile buluştu

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Türkiye Şampiyonu olan Selçuklu Belediyespor Kulübü U15 Futbol Takımı’nı ağırladı.

Başkan Pekyatırmacı Türkiye Şampiyonluğu dolayısıyla sporcuları ve teknik heyeti tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı Temmuz ayı meclis toplantısında, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından düzenlenen 2025-2026 sezonu U15 Ligi Türkiye Şampiyonası'nda zirveye çıkarak Konya'ya büyük bir gurur yaşatan Selçuklu Belediyespor Kulübü U15 Futbol Takımı ile bir araya geldi. Başkan Pekyatırmacı şampiyon sporcuları ve teknik heyeti elde ettikleri büyük başarıdan dolayı tebrik ederek gösterdikleri azim ve mücadeleden dolayı kutladı.

Ziyarette sporcular ve teknik heyetin yanı sıra Selçuklu Belediyespor Kulüp Başkanı Mustafa Yavuz Tezcan da yer aldı.

Başkan Pekyatırmacı," Sporcularımızın başarıları asla tesadüf değil”

Türkiye şampiyonu olan U15 futbol takımını mecliste ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı," Öncelikle tüm takımımızı, değerli hocalarımızı, gençlerimizi, kulüp yönetimimizi ve spor müdürlüğümüzü tebrik ediyorum. Uzunca süre müsabakalarla devam eden büyük bir mücadelenin sonunda Türkiye şampiyonu oldunuz. Hakikaten çok önemli bir başarıya imza attınız. Selçuklu Belediyespor Kulubümüz her zaman başarılara alışkın. Türkiye şampiyonluğu da artık bizim için alıştığımız başarılardan bir tanesi. Elde ettiğimiz bu başarı tesadüfi bir başarı değil. Çünkü daha önce de U15, 16, 17 takımlarımız defalarca Türkiye Şampiyonluğu yine Türkiye Şampiyonası'nda ikincilik, üçüncülük elde ederek göğsümüzü kabartmışlardı. Bu yılda bu U15 takımımız Türkiye Şampiyonu oldu. Gençlerimiz, çocuklarımız Selçuklu Belediyesi'nde spora başlayan çoğunlukla da spor okullarında başlayarak lisanslı sporcu olan ve bu lisansı aldıktan sonra da azim ve gayretle spora devam eden, kulübümüzü, ilçemizi şehrimizi temsil eden sporcularımız. Bu yüzden elde ettiğimiz başarılar bizim tamamen sporcularımızın kendi emekleriyle gayretleriyle, hocalarımızın çalışmalarıyla, kulüp yönetimimizin özverili destekleriyle ortaya çıkmış başarılar. Herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum” dedi.

Selçuklu Belediyespor Kulüp Başkanı Tezcan," İnşallah bu başarı artarak devam edecek”

Son 5 yıl içerisinde dört kez ilk üç dereceyi elde ettiklerini belirten Selçuklu Belediyespor Kulüp Başkanı Mustafa Yavuz Tezcan," U18 takımımız Türkiye 3'si olmuştu. U17 takımımız Türkiye 2'si oldu. U16 takımımız Türkiye şampiyon oldu ve bu sene U15 takımımız Türkiye şampiyon oldu. Futbol bizim en başarılı olduğumuz branşlardan bir tanesi. Hocalarımız bir sistem oturtmak için ciddi bir şekilde uğraşıyor. Bunda da başarılı olduğumuz kesin. İnşallah bu böyle devam edecek. Başta Çağdaş Hocam olmak üzere teknik ekibimize, yönetimde beraber çalıştığımız arkadaşlara teşekkür ediyorum. Oyuncularımızı kutluyorum. Bu bugün kazanmış bir başarı değil, üç yıllık bir emeğin ürünü. İnşallah ilerleyen süreçte bu başarıları artırarak devam edeceğiz. Tabii ki belediye başkanımıza da bize verdiği katkılardan dolayı sonsuz teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Ziyaret sonunda U15 takımı futbolcular ve antrenörleri, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı ve meclis üyeleri ile hatıra fotoğrafı çektirirken, günün anısına sporculara çeşitli hediyeler takdim edildi.

Kaynak: Selçuklu Belediyesi Basın Bürosu